Media: Storm Shadow poleciały w stronę Rosji. Po raz pierwszy

Mieszkańcy wioski Marino w okręgu kurskim znaleźli w środę fragmenty pocisku Storm Shadow - wynika z ustaleń "The Telegraph". Informacje przekazała także agencja Bloomberga, powołując się na anonimowego, zachodniego urzędnika.

W sieci pojawiły się zdjęcia średniej wielkości metalowych odłamków, oznaczonych jako części pocisków. Rzecznik brytyjskiego premiera Keira Starmera odmówił udzielenia komentarza.

ZOBACZ: Ukraińcy uderzyli pociskami ATACMS. Moskwa potwierdza

Storm Shadow to rakiety o zasięg od 250 do 300 km, 510 cm długości, 63 cm szerokości oraz 48 cm wysokości. Charakteryzują się możliwością lotu do wyznaczonego celu bardzo nisko nad ziemią, przez co przeciwnikowi trudno je wykryć.

Wojna w Ukrainie. Biden zezwolił na użycie ATACMS

Decyzja o użyciu brytyjskich rakiet jest następstwem kroku podjętego przez prezydenta USA Joe Bidena. Na początku tygodnia dał on Ukrainie zielone światło na użycie amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu na terytorium Rosji.

Siły Zbrojne Ukrainy w nocy z poniedziałku na wtorek zaatakowały obiekt w obwodzie briańskim przy użyciu sześciu rakiet ATACMS - informowało Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej. Według rosyjskiego resortu obrony pięć rakiet zostało zniszczonych przez załogi S-400 i Pancyr-S1. Wcześniej informacje o ataku z użyciem amerykańskich pocisków podawał portal RBC-Ukraina.

ZOBACZ: Pociski ATACMS w rękach Ukrainy. Zełenski: Użyjemy ich

We wtorek Wołodymyr Zełenski został zapytany o doniesienia dotyczące uderzenia w rosyjskim obwodzie briańskim. - Teraz mamy ATACMS, ukraińskie zdolności dalekiego zasięgu, użyjemy ich - odparł prezydent Ukrainy, cytowany przez agencję.

Wcześniej Reuters podkreślał, że użycie ATACMS w Rosji potwierdziło ukraińskie "oficjalne źródło". Z kolei asystent sekretarza stanu USA ds. półkuli zachodniej Brian Nichols oficjalnie potwierdził, że Ukraina ma nowe możliwości użycia amerykańskich rakiet.

Artykuł jest aktualizowany.