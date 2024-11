We Wrocławiu w ostatnich tygodniach doszło do serii włamań. Sprawca wyważał okna i kradł z mieszkań pieniądze, biżuterię, kolekcjonerskie monety oraz elektronikę. Działał pod osłoną nocy.

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto wraz z policjantami operacyjnymi dolnośląskiej komendy zebrali zeznania i dowody, które pozwoliły im ustalić tożsamość sprawcy.

Wrocław. Seria włamań i kradzieży

Okazało się, że jest to 41-letni mężczyzna. Udowodniono mu jak do tej pory cztery włamania i kradzieże, ale policja podejrzewa, że ma na koncie więcej przestępstw. Cały czas funkcjonariusze docierają do kolejnych pokrzywdzony.

W trakcie czynności zabezpieczono liczne łupy z kradzieży, które wkrótce trafią do swoich pierwotnych właścicieli. Jednak zanim się to stanie, trzeba je rozpoznać. Policja apeluje do wszystkich pokrzywdzonych, aby zapoznali się ze zdjęciami i zgłosili na komisariat, jeśli zauważą coś, co do nich należy.

"Jeśli ktokolwiek rozpoznaje swoje mienie proszony jest o kontakt z Komisariatem Policji Wrocław Stare Miasto przy ul. Legnickiej 34 pod numerem telefonu 47 871 50 00 lub 47 871 50 02" - apeluje wrocławska policja.

41-latek usłyszał już zarzuty, a sąd, na podstawie wniosku prokuratury, aresztował go na trzy miesiące. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 10 lat.