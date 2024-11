W poniedziałek opublikowano wyniki wewnętrznego sondażu Koalicji Obywatelskiej. Wskazały one, że większe szanse w prezydenckim starciu ma prezydent Warszawy.

"Rafał Trzaskowski pokonuje kandydata PiS w pierwszej turze 40 do 28, a w drugiej 57 do 43. Radek Sikorski w pierwszej przegrywa z kandydatem PiS 28 do 30, ale w drugiej wygrywa 54 do 46" - przekazał premier.

"Wynik sondażu jednoznaczny, ale to wciąż tylko wskazówka. Siłę decyzji ma Wasz głos!" - przekazał w mediach społecznościowych Tusk.

Tomczyk komentuje prawybory w KO: Dziwię się Radosławowi

We wtorek o rywalizację partyjnych kolegów zapytany został w "Graffiti" Cezary Tomczyk.

Polityk zaznaczył, że "piłka jest w grze". - Każdy członek koalicji ma głos - przypomniał i dodał, że "zarówno Donald Tusk, przewodniczący Platformy, ja jak i każdy inny członek naszej partii ma dokładnie jeden głos".

- Wybory wygrywa się w drugiej turze. Jest olbrzymia satysfakcja, że każdy kandydat wygrywa z kandydatem PiS - powiedział o wyniku sondaży Radosław Sikorski.

Tomczyk skomentował zdanie szefa MSZ i same wyniki badania. - Różnica jeśli chodzi o wyniki w II turze to 14 do 8 na korzyść Trzaskowskiego. (...) Ja się trochę Radosławowi dziwę, znamy się wiele lat, rozumiem też jego rozgoryczenie złym sondażem, ale ono jest zupełnie niepotrzebne dlatego, że przewodniczący Tusk zarządził sondaż dokładnie tak, jak chciał Radosław Sikorski, czyli po tym jaka będzie decyzja Amerykanów, jeżeli chodzi o wybór Donalda Trumpa lub Kamali Harris - dodał.

Tomczyk przypomniał też, że sam prezydent Warszawy zaproponował prawybory, "żeby wszystko było jasne".

- Wszyscy znają w Polsce Sikorskiego i Trzaskowskiego, każdy ma swój typ i po prostu wybierzmy. My musimy zamknąć ten temat - stwierdził.

Głosowanie w KO odbędzie się 22 listopada, od godziny 8 do północy, a wyniki mają być znane następnego dnia. Członkowie partii tworzących KO oddadzą swój głos w pełni anonimowo, za pośrednictwem zabezpieczonych SMS-ów. Głosowanie będzie koordynować zewnętrzna firma.