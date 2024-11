Wsparcie w postaci odprawy w wysokości rocznych zarobków, a sfinansowanej z budżetu państwa, to efekt pionierskiej oddolnej inicjatywy związków zawodowych z Konina. To one zainicjowały w 2022 r. program, który właśnie rusza i obejmie ponad 20 tys. osób pracujących w energetyce i górnictwie węgla brunatnego w całej Polsce.

Ustawa o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego (tzw. ustawa osłonowa) to realizacja postulatu wielkopolskich związkowców, którzy wyszli z inicjatywą prawie 3 lata temu. Zaproponowali rozszerzenie przywileju, który wcześniej dotyczył jedynie śląskich górników - wcześniejszych emerytur i odpraw dla odchodzących z likwidowanych zakładów górniczych.

Z początku inicjatywa miała objąć tylko kilka tysięcy osób z zamykanych właśnie kopalń i elektrowni Grupy ZE PAK, ale program rozszerzono na cały sektor energetyczny - ponad 20 tys. osób, głównie ze spółek skarbu państwa.

ZE PAK z umową z MAP. Górnicy otrzymają wsparcie

W sierpniu 2023 r. na ostatnim posiedzeniu Sejmu poprzedniej kadencji praktycznie wszyscy posłowie podnieśli ręce za uruchomieniem programu jednorazowych odpraw pieniężnych (12-krotność miesięcznego wynagrodzenia) i wcześniejszych emerytur (urlopy energetyczne i górnicze na 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego). Program musiał przejść jeszcze przez ocenę Komisji Europejskiej pod kątem pomocy publicznej - w mniej niż pół roku, w rekordowym tempie został zaakceptowany przez unijnych urzędników i pochwalony przez Komisarz Margrethe Vestager.

Środki trafią jeszcze w tym roku do wieloletnich pracowników ze spółki PAK Górnictwo, pracujących na rzecz Kopalni Węgla Brunatnego Konin. Uruchomienie finansowania komentuje szefowa jednego z konińskich związków zawodowych, Alicja Messerszmidt (ZZ KADRA przy KWB Konin) - To smutna rzeczywistość - zamykamy naszą ostatnią odkrywkę Tomisławice, a nasi koledzy m.in. z warsztatów mechanicznych tracą pracę. Mimo to, należy docenić osiągnięcie, jakim jest program ustawy osłonowej - odprawy i urlopy energetyczne i górnicze. Nasi pracownicy stojący na przodku transformacji w Polsce skorzystają na tym, bo zbieraliśmy poparcie dla programu blisko 3 lata temu. To trwało za długo, ale w końcu dowieźliśmy to. Zapraszamy do skorzystania wszystkich z branży energetyki węglowej i górnictwa węgla brunatnego, bo do nich ta inicjatywa jest skierowana. - komentuje Messerszmidt.

Umowa między ZE PAK a MAP podpisana. "Droga do zatrudnienia po węglu"

Dokąd pójdą pracownicy? Ile mają lat? Prezes Grupy ZE PAK, Piotr Woźny komentuje - Część z 60 osób z objętej dzisiejszą umową grupy pracowników to świetni specjaliści od naprawy maszyn wspierających prace na odkrywkach. Chcemy pomóc im rozwijać ich potencjał, pomagając im funkcjonować dalej w środowisku, które dobrze znają. Jako ZE PAK chcemy wesprzeć w rozwoju naszych byłych pracowników, którzy postawili na społeczną przedsiębiorczość. Dlatego pomogliśmy im w wykorzystaniu tej siły, narzędzi i znanego im warsztatu. Drugi filar naszego wsparcia dla pracowników w Koninie to program pracowniczy 'Droga do zatrudnienia po węglu', hojnie wspierający tworzenie i utrzymanie miejsc pracy dla naszych - w przyszłości - byłych pracowników - komentuje Prezes ZE PAKu.

- To jest bardzo ważna umowa dla wszystkich, którzy odchodzą z branży energetycznej i od węgla brunatnego - powiedział w Polsat News sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Robert Kropiwnicki. - To konsekwencja transformacji - dodał.

- Ci ludzie dostaną czteroletnie urlopy energetyczne oraz możliwość wcześniejszych emerytur - wyliczył.

Jak dodał Kropiwnicki, to istotny element wspomagający transformację. - Kwoty na pomoc będą narastały. To testowanie procedury, ale mamy na nią pieniądze zapewnione. To docelowo będą koszty milionowe - przekazał.

- To bardzo ważny dokument dla całego sektora energetycznego w Polsce - podkreślił w Polsat News prezes Grupy ZE PAK Piotr Woźny.

Jak zaznaczył, ustawa daje dwie opcje pracownikom. - Jeśli masz mniej niż cztery lata do emerytury, to możesz przejść na świadczenie pomostowe. Ale jeśli się nie kwalifikujesz, to możesz dostać 12 miesięczną odprawę - przekazał Woźny.

- To konsekwencja transformacji energetycznej, która dzieje się w Polsce - podsumował.

WIDEO: ZE PAK podpisał umowę z MAP. 60 górników ze wsparciem ustawy osłonowej

Koszt ustawy osłonowej oszacowano w projekcie ustawy na ok. 1,3 mld zł dla ponad 20 tys. osób z całej polskiej energetyki i to na kolejne ok. 10 lat. Program pracowniczy ‘Droga do zatrudnienia po węglu’ skierowany do ponad 2 tys. pracowników wielkopolskiego przemysłu węglowego to zaledwie ok. 250 mln zł. Dla porównania, dotacja z budżetu państwa na utrzymanie mocy produkcyjnych śląskich kopalń to już blisko 9 mld zł w 2025 r. Takie porównanie udowadnia, że zaplanowana transformacja - jak w Wielkopolsce Wschodniej - kosztuje wielokrotnie mniej i pozwala lepiej dotrzeć do tych, którzy naprawdę tracą na odejściu od węgla.

Ekspert Fundacji Instrat, Michał Hetmański komentuje uruchomienie programu - Teraz pora na innych pracodawców - nieuchronne wyłączanie bloków węglowych jeszcze w ciągu najbliższych 5 lat po zakończeniu kontraktów z rynku mocy nakazuje przyspieszenie działań na rzecz komunikacji tej oferty wobec pracowników. Odpowiedzialni pracodawcy muszą czym prędzej przyjść do swoich pracowników i opowiedzieć im o niuansach tego programu i pokazać, jak można z tego skorzystać. Górnictwo i energetyka węglowa potrzebuje mapy drogowej sprawiedliwej transformacji, a nie bajek o rzekomym odbiciu i szansach na uratowanie - komentuje Hetmański.

