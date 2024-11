- Michał, powinieneś się podać do dymisji. Do tej pory cię broniłem, ale takich głupot to ja dawno nie słyszałem, nie słyszałem od żadnego selekcjonera. To wręcz nieprawdopodobne - powiedział Tomasz Hajto. Były reprezentant Polski na gorąco komentował konferencję Michała Probierza po porażce ze Szkocją w Lidze Narodów.

Polska reprezentacja w piłce nożnej po porażce 1:2 ze Szkocją na Stadionie Narodowym pożegnała się z dywizją A Ligi Narodów. Spotkanie przysporzyło kibicom wielu emocji, ale gorąco było również po końcowym gwizdku.

Na pomeczowej konferencji prasowej selekcjoner Michał Probierz nie przedstawił klarownej odpowiedzi na pytanie, dlaczego reprezentacja zajęła ostatnie miejsce w grupie, tracąc aż 16 bramek w 6 meczach. Kilka pytań dziennikarzy pozostało bez odpowiedzi.

Tuż po konferencji swojego oburzenia nie krył zasiadający w studiu Polsatu Sport Tomasz Hajto, były reprezentant kraju.

Tomasz Hajto skomentował słowa Michała Probierza. "Błagam, odsłuchaj, co powiedziałeś"

Hajto na wstępie poradził Michałowi Probierzowi, żeby sobie odsłuchał, co powiedział w trakcie konferencji. - Zrobił kogel-mogiel z głów wszystkich dziennikarzy. Z mojej. To co on gada... On nawet na pytania nie odpowiada. Mówi: mamy tych środkowych bardzo młodych. A ta trójka środkowych obrońców, która grała ma po 24 lata. Za chwilę mówi, że wpuszcza doświadczonego Puchacza, który ma 25 lat. Po prostu błagam cię, Michał. Przesłuchaj, co ty powiedziałeś, które zdanie normalnie wypowiedziałeś, na które pytanie normalnie odpowiedziałeś. Bo - będę mówił za siebie - jest jakaś granica takimi wypowiedziami robienia ze mnie debila - skomentował na gorąco konferencję Hajto.

Były reprezentant kraju tłumaczył, że oczekiwał od selekcjonera rzeczowych wypowiedzi po porażce ze Szkocją. - Zero pomysłu, co mamy zrobić. Zdążył powiedzieć tyle, że na pewno nie poda się do dymisji. Po tej konferencji, bardzo mnie to boli, ale muszę powiedzieć: Michał, powinieneś się podać do dymisji. Do tej pory cię broniłem, ale takich głupot to ja dawno nie słyszałem, nie słyszałem od żadnego selekcjonera. To wręcz nieprawdopodobne - stwierdził Hajto.

Hajto: Probierz nie potrafi ułożyć defensywy

Dodał, że szkoda mu polskich piłkarzy, a zespół ma "niesamowity potencjał w ofensywie". - Trzeba tylko ułożyć defensywę. Nie umie Michał tego rozbić, bo jakby umiał to byśmy notorycznie nie tracili tylu bramek, co tracimy - stwierdził.

- Podpisując kontrakt Probierz wiedział z czym się zderzy - dodał Hajto.

- Ja go nie zrozumiałem, chyba że mówił dialektem. Naprawdę - podsumował.

W podobnym tonie pomeczową konferencję Probierza skomentowali inni obecni w studiu eksperci: Maciej Żurawski czy Maciej Stolarczyk.

- PZPN powinien zatrudnić kolejną osobę w kadrze, która w umiejętny i zrozumiały sposób przekazywałaby myśli selekcjonera. Wtedy byłoby prościej - ocenił Żurawski.

- Słuchaliśmy wszyscy. Widzicie, że głowa selekcjonera jest w zupełnie innej rzeczywistości. Jest pewnie jeszcze w głęboki szoku z powodu porażki, której doznaliśmy. Wszyscy oczkują jasnej analizy tego, co się wydarzyło - dodał Stolarczyk.