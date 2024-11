Organizację ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) poinformowała w poniedziałek, że w próbkach pobranych w zeszłym miesiącu na linii frontu z Rosją w środkowo-wschodnim regionie Dniepropietrowska w Ukrainie znaleziono ślady gazu łzawiącego - podaje Reuters.

O zbadanie sprawy poprosiła Ukraina. Organizacja wysłała tam swój zespół, który nie był upoważniony do przypisywania winy, ale

Ukraina i Stany Zjednoczone stwierdziły, że to Rosja nielegalnie użyła gazu łzawiącego do oczyszczenia okopów - pisze agencja.

Zespół OPCW dokonał przeglądu plików cyfrowych, przyjrzał się relacjom świadków z pierwszej ręki i przetestował trzy próbki z okopu wzdłuż linii frontu z wojskami rosyjskim.

Wojna w Ukrainie. Użyli zakazanej broni

Analiza próbek przeprowadzona przez dwa niezależne laboratoria wskazała, że zarówno granat pobrany z okopu, jak i próbka gleby pobrana z ciemnego rozprysku obok niego zawierały środek do tłumienia zamieszek 2-chlorobenzylidenomalononitryl, znany jako CS - czytamy na stronie Reutersa.

Używanie środków takich jak gaz łzawiący, jako metody prowadzenia działań wojennych jest zabronione na mocy Konwencji o zakazie broni chemicznej, traktatu nadzorowanego przez OPCW.

W przyszłym tygodniu w Hadze odbędzie się spotkanie 193 państw członkowskich OPCW.