Po tym, jak w przedszkolu skradziono ok. 18 butów, władze placówki poprosiły policję o pomoc w namierzeniu sprawcy. Zainstalowano dodatkowy monitoring z nadzieją na złapania przestępcy na gorącym uczynku. Sytuacja była nietypowa, bo znikały pojedyncze buty, a nie całe pary. Okazało się, że złodziejem była łasica, która prawdopodobnie potrzebowała butów do wyłożenia gniazda.

Cały proceder rozpoczął się na początku listopada w południowo-zachodniej Japonii w mieście Koga. Gdy z przedszkola skradziono 18 sztuk obuwia dyrekcja placówki zgłosiła sprawę na policję. Służby zainstalowały dodatkowe trzy kamery z nadzieją, że złodziej zaatakuje ponownie i zostanie złapany na gorącym uczynku.

Japonia. Z przedszkola zaczęły znikać pojedyncze buty

Sprawa była o tyle nietypowa, że nie znikały całe pary butów, lecz pojedyncze sztuki. Poszkodowanych zostało dziesięciu wychowanków placówki. Jedna z kamer była skierowana bezpośrednio na szafkę z półkami, w której znajdowały się dziecięce buty. Sprawa wyjaśniła się po kilku dniach od zgłoszenia.

Jak podaje "The Guardian" gdy 11 listopada ponownie skradziono jednego buta, policja przejrzała nagrania z monitoringu. Wówczas kamera uchwyciła moment, w którym złodziej kradnie obuwie. Okazało się, że przestępcą jest łasica. Cały incydent trwał zaledwie kilka sekund. Zwierzę podbiegło do szafki, złapało zębami but i uciekło.

- Byliśmy bardzo zaniepokojeni, ale teraz nam ulżyło, bo wiemy, że to było zwierzę - przyznał jeden z pracowników przedszkola. Miejscowy policjant dodał, że jeszcze nigdy nie słyszał o podobnym przypadku, gdzie to łasica czy inne zwierzę okazało się złodziejem.

Łasica kradła dziecięce byty. Prawdopodobnie właśnie urodziła

Pozostaje jednak pytanie, dlaczego łasica kradła dziecięce buty? Profesor Hiroshi Sasaki z Uniwersytetu Chikushi Jogakuen uważa, że zwierzę, a konkretniej samica, najprawdopodobniej właśnie urodziła, a biorąc pod uwagę jej wrażliwość na zimno, wykorzystała buty do wyłożenia gniazda na zimę.

Niestety do tej pory nie udało się ustalić, gdzie łasica zanosiła buty. Władze przedszkola mają nadzieję, że był to pojedynczy incydent i sytuacja więcej się nie powtórzy. W ramach środków zapobiegawczych do szafek przymocowano siatkę, która ma zabezpieczać buty.