We włoskiej miejscowości Bari trwa strajk kobiet, które wyrabiają i sprzedają tradycyjny dla tego regionu makaron. Do protestu doszło przez niektóre media, które sugerują, że ich wyroby nie są ręcznie robione, a przygotowywane maszynowo.

Jednym z kolorytów i atrakcją historycznego centrum Bari są świeże, domowe orecchiette, sprzedawane na straganach w zaułkach i wąskich uliczkach czy wręcz prosto z obsypanych mąką stolnic, wystawionych w oknach kuchni na parterze. Ich wyrobem zajmuje się wiele tamtejszych rodzin.

Są to okrągłe kluski z zagłębieniem, których nazwa oznacza "małe uszy".

Włochy. Strajk kobiet wrabiających makaron

Kobiety zbuntowały się, kiedy w różnych mediach zarzucono im, że sprzedają fabryczny makaron jako wykonany ręcznie, a w ich kuchniach nie ma dobrych warunków higienicznych.

Nunzia, najbardziej znana w Bari gospodyni, sprzedająca apulijski specjał zapewniła, że ona i inne kobiety robią go ręcznie.

- Nie ma żadnego oszustwa. Orecchiette są specjalnie osuszane, a my musimy to robić, bo to kwestia higieny. Turyści zabierają je do Paryża, do Ameryki i dlatego muszą być suche, by nie zepsuły się podczas podróży. W przeciwnym razie mogłyby spleśnieć - wyjaśniła przedstawicielka protestujących, które w weekend zamknęły stragany i drzwi swoich domów.

- Chcemy pracować w spokoju - dodała.

Włochy. Burmistrz broni tradycji

Burmistrz Bari Vito Leccese oświadczył komentując strajk, że władze miejskie chcą bronić tradycji, przekazywanej z pokolenia na pokolenie i pomóc tym, którzy ją kultywują.

- Słynna ulica, gdzie uszka są wyrabiane i sprzedawane, jest nadzwyczajną atrakcją turystyczną - zaznaczył burmistrz, cytowany przez lokalne media.

W niedzielę "makaronowy" strajk potrwa pół dnia.

jkn / PAP