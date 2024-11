W niedzielę jednym z głównych tematów "Śniadania Rymanowskiego" była rozmowa kanclerza Scholza z Putinem. Oburzony tą sytuacją Paweł Jabłoński z PiS pokłócił się z Cezarym Tomczykiem o to, dlaczego premier Tusk nie potępił tego telefonu. - Na pana miejscu uważałbym na słowa, które tu padają - ostrzegł polityk PO. Jak przekonywał, to premier sprawił, że Polska staje się liderem regionu ws. Ukrainy.

Bogdan Rymanowski zapytał w niedzielę swoich gości o rozmowę kanclerza Olafa Scholza z Władimirem Putinem. Paweł Jabłoński z PiS stwierdził, że było to "potężnym błędem" z punktu widzenia strategii, której do tej pory nikt na Zachodzie nie kwestionował.



- Putina należy w sposób maksymalny izolować. W ostatnim tygodniach, miesiącach zaczynają się pojawiać wyłomy. Mieliśmy sekretarza generalnego ONZ, teraz Scholz, który do Putina dzwoni i to, jak Kreml podał, ze swojej własnej inicjatywy. Przedziwna też reakcja Polski - wskazał.

Telefon Scholza do Putina. Tomczyk do Jabłońskiego: Na pana miejscu uważałbym na słowa

Jabłoński zażądał wyjaśnień od Cezarego Tomczyka, pytając, dlaczego premier Donald Tusk rozmawiał z kanclerzem o Ukrainie, skoro mówił, że nie będzie rozmawiał o wojnie bez udziału Kijowa. Chciał także dowiedzieć się, co zrobiła Polska, aby wywrzeć presję na Niemcy i inne państwa, aby się nie wahały i trwały w jedności.

- Nie chciałbym, żeby za chwilę musiał pan połykać własny język, bo nie wiem co za chwilę zrobi amerykańska administracja, jeśli chodzi o kontakty z drugą stroną. Na pana miejscu uważałabym na słowa, które tu padają, szczególnie że dla nas sojusznik amerykański jest bardzo ważny - odpowiedział wiceszef MON.

Cezary Tomczyk stwierdził, że jeśli chodzi o kwestie komunikatu dla Rosji, musi być on spójny i w związku ze zmianą w Białym Domu, koniecznym jest podkreślenie, że Europa ma własną agendę i sama potrafi się bronić. Zaznaczył też, że to premier Donald Tusk "stoi na czele grupy, która organizuje Trójkąt Weimarski w Warszawie", a Polska staje się liderem regionu.

ZOBACZ: Olaf Scholz rozmawiał z Władimirem Putinem. Donald Tusk: Przyjąłem z satysfakcją

Następnie głos zabrał prezydencki minister Błażej Poboży, który podkreślił, że wiele zawdzięczać można dziś dobrym relacjom prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem, który pod wpływem polskiego przywódcy miał zmienić perspektywę patrzenia na sprawy ukraińskie.

- To, że dziś Trump nie wypowiada się tak jak w przeszłości, jest głęboką konsekwencją rozmów z Andrzejem Dudą - zapewnił.

Śniadanie Rymanowskiego. Tyszka: Nic o Ukrainie bez Polski

Poboży ocenił także, że pytania posła Jabłońskiego są zasadne, wyrażając przekonanie, że aktualny rząd jest "ambasadorem polityki niemieckiej". Wówczas minister Tomczyk stanowczo zaprotestował, a głos zabrał Stanisław Tyszka z Konfederacji.

- Donald Tusk jest człowiekiem całkowicie ignorowanym przez polityków zachodnioeuropejskich. Nie było go na ostatnich rozmowach, w sposób taki dziecinny próbował się opierać na telefonie Scholza - powiedział Tyszka.

Europoseł wyraził też oburzenie tym, że Donald Tusk nie chce rozmawiać o Ukrainie bez jej udziału. - On jest polskim premierem. Ja bym oczekiwał, że nic o Ukrainie bez Polski. Bo bez Polski Ukrainy by nie było. Polska, polscy podatnicy zrobili więcej niż mogliśmy zrobić, żeby pomóc Ukrainie - przekonywał.

Jak dodał, Polska nigdy nie powinna dać się wciągnąć do wojny rosyjsko-ukraińskiej. Wyraził przy tym pewność, że zagwarantować to jest w stanie jedynie Sławomir Mentzen w roli prezydenta RP.

Wojna w Ukrainie a stanowisko Polski. Jabłoński: Europa powinna wysłać więcej broni

Gdy do głosu doszedł wiceminister Wiesław Szczepański z Lewicy, mówił z kolei, że w Ukrainie sytuacja jest bardzo trudna. Odnosząc się kanclerza Scholza, stwierdził, że jest suwerennym politykiem, ale nie powinien zapominać, że należy do UE, a ta ma określoną politykę w stosunku do Ukrainy.

- Wypowiedzi pana prezydenta Trumpa, mówiące, że być może będzie zmniejszona ta pomoc, też sprowokowały Putina do takich działań jak dzisiaj - powiedział, dodając, że nie jest zwolennikiem wysyłania wojska Polski za granicę, a jakiekolwiek decyzje muszą zapadać na szczeblu NATO i UE.

ZOBACZ: Chce być mediatorem między Ukrainą a Rosją. "Ludzie byli zszokowani"

W tym temacie wypowiedział się też Mirosław Suchoń z Polski 2050, który stwierdził, że kanclerz Scholz wpisał się w "niechlubną tradycję", którą zapoczątkował premier Węgier. - To, co dzisiaj jest naszą troską, co robią rząd i prezydent, to tworzenie polityki, która będzie stawiała Polskę w gronie państw, które przy stole będą siedzieć - ocenił.

- Mamy trzech przedstawicieli koalicji i każdy mówi co innego. Jakie jest polskie stanowisko? Można dzwonić do Putina czy nie powinno się do niego dzwonić? - dopytywał Paweł Jabłoński, nawiązując ponownie do rozmowy Scholza z premierem Tuskiem.

- Pan mówi, że Europa powinna wysłać komunikat bardzo mocny. Nie, panie pośle. Europa powinna wysłać więcej broni - mówił, zwracając się do Cezarego Tomczyka.

Jacek Sutryk z zarzutami. "Największy problem dla polityków PO"

Kolejnym tematem w programie było postawienie zarzutów prezydentowi Wrocławia w związku z aferą wokół Collegium Humanum. Minister Szczepański przypomniał, że cała sprawa miała swoje korzenie za rządów PiS. Stwierdził też, że Jacek Sutryk mógłby zastanowić się nad przekazaniem urzędu zastępcy i skupić na oczyszczeniu z zarzutów.

Błażej Poboży powiedział natomiast, że "wszystko jest kwestią standardów", a gdyby przyjąć te wysokie, Sutryk powinien zostać co najmniej zawieszony. - To jest największy problem dla wszystkich polityków PO, którzy mają mnóstwo zdjęć z wyrazami poparcia dla pana Sutryka i w drugą stronę, bo dość powiedzieć, że na kilkanaście godzin przed zatrzymaniem przez CBA pan Sutryk poparł Rafała Trzaskowskiego w wyścigu wewnątrz PO - zaznaczył.

Z kolei Cezary Tomczyk przekonywał, że podobna sytuacja za rządów PiS byłaby niemożliwa, podczas gdy obecni rządzący pokazują, że "nie ma równych i równiejszych". - Dzisiaj, jeżeli dochodzi do zatrzymania Jacka Sutryka czy Czarneckiego, wiemy, że państwo traktuje ludzi równo. Jestem dumny z takiego państwa, bo o takie państwo walczyłem - zapewnił.

Gdy do sprawy odniósł się Stanisław Tyszka, oznajmił, iż polski system partyjny jest "patologiczny", a Paweł Jabłoński dodawał, że "w PO jest epidemia sklerozy". - Nagle wszyscy mówią, że Sutryka nie znają - wskazał.

Powodzianie z Kłodzka wciąż czekają na odszkodowania

Wiceminister Szczepański przyznał w "Śniadaniu Rymanowskiego", że w Kłodzku jest problem z wypłatą odszkodowań dla powodzian, informując, że problem jest natury ludzkiej, gdyż zwyczajnie brakuje rąk do pracy w ośrodkach pomocy gminie. W reakcji na to minister Poboży obarczył odpowiedzialnością za sytuację pełnomocnika rządu ds. powodzi Marcina Kierwińskiego.

- Problem jest taki, że państwo PO-PiS to państwo z dykty. Najpierw posłanka PO pani Wielichowska i posłanka PiS pani Zalewska zablokowały budowę zbiorników retencyjnych, co spowodowało tragedię, a w tym momencie nie jesteście w stanie wypłacić odszkodowań - oznajmił, oburzając się, że pieniądze były np. na budowę warszawskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Poprzednie programy do obejrzenia na polsatnews.pl

WIDEO: "Temat wspólnego kandydata wróci". Michał Kamiński podał warunek Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

polsatnews.pl