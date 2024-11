We wtorek ukaże się książka papieża Franciszka "Nadzieja nigdy nie zawodzi. Pielgrzymi ku lepszemu światu" wydana z okazji Jubileuszu 2025. Pierwsze egzemplarze będą dostępne we Włoszech, Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej. Później trafi też do księgarni w innych krajach.

Głowa Kościoła skupił się w niej na migracji. "Żaden kraj nie może być pozostawiony sam sobie i nikt nie może myśleć o rozwiązaniu tego problemu w oderwaniu od innych przepisów za pomocą bardziej restrykcyjnych i represyjnych praw, niekiedy zatwierdzanych pod presją strachu lub w poszukiwaniu korzyści wyborczych" - czytamy w opublikowanym przez włoskie media fragmencie.

Papież stwierdził, że "mamy do czynienia z globalizacją obojętności", na którą musimy "odpowiedzieć globalizacją miłości i współpracy, aby warunki życia migrantów uległy humanizacji.

Wojna w Ukrainie. Papież wskazał na Polskę

Jako pozytywny przykład niesienia pomocy w ciężkiej chwili potrzebującym wskazał na Polaków. "Pomyślmy o niedawnych przykładach, które widzieliśmy w Europie. Wciąż otwarta rana wojny w Ukrainie doprowadziła tysiące ludzi do opuszczenia swoich domów, zwłaszcza w pierwszych miesiącach konfliktu. Ale byliśmy również świadkami nieograniczonego przyjmowania wielu krajów granicznych, jak w przypadku Polski" – napisał Franciszek.

Dużo miejsca poświęcił też konfliktowi na Bliskim Wschodzie, gdzie wskazał na Jordanię i Liban, jako państwo, które otworzyły się na uchodźców.

Franciszek stwierdził, że społeczność międzynarodowa powinna przyjrzeć się dramatowi, który rozgrywa się w tamtej części świata. "Według niektórych ekspertów to, co dzieje się w Strefie Gazy, nosi znamiona ludobójstwa. Należy to dokładnie zbadać, aby ustalić, czy pasuje to do technicznej definicji sformułowanej przez prawników i organy międzynarodowe" – napisał Franciszek.

Papież Franciszek ogłosił 2025 rok Rokiem Świętym. Jego inauguracja odbędzie się 24 grudnia. Do Wiecznego Miasta w przyszłym roku mają zjechać tłumy - oczekiwanych jest z tej okazji około 30 milionów pielgrzymów i turystów.

Będą oni mogli przejść przez Drzwi Święte w Bazylice Św. Piotra, Bazylice św. Jana na Lateranie, Bazylice Matki Bożej Większej i Bazylice Św. Pawła za Murami.

Tak okazja zdarza się rzadko - raz na 25 lat.