To jest niezwykle ważna dla Rzeczypospolitej misja - mówił w niedzielę w Krakowie prezydent Andrzej Duda. Zwracając się do zgromadzonych na gali 35-lecia ZHR, podkreślił, że "takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie". - Bo nie będzie komu oddać życia jak Orlętom Lwowskim, kiedy przyjdzie taka potrzeba - podkreślił, jeżeli "chowanie będzie złe".

W wystąpieniu podczas niedzielnej gali 35-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej prezydent Andrzej Duda zwrócił się do harcerzy, którzy na przestrzeni tych lat współtworzyli organizację.

Dziękował im za to, że są "zawsze wtedy, gdy potrzeba, i tam, gdzie potrzeba". Podkreślił, że jako prezydent widział ich zaangażowanie także w miejscach, gdzie wykonywano "bardzo trudną służbę".

- Kończę już swoją prezydencką służbę, harcerzem zostaje się zawsze, więc harcerzem w duszy będę dalej - powiedział prezydent.

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

Prezydent zgromadzonym na gali szczególnie dziękował za przeprowadzenie organizacji przez "bardzo trudne lata przełomu ustrojowego, przede wszystkim trudny początek lat 90". Zwracając się do czynnych harcerzy, życzył im, aby potrafili wziąć odpowiedzialność za organizację i wychowanie młodzieży.

- To jest niezwykle ważna dla Rzeczypospolitej misja. "Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie". I to jest 100 proc. prawdy, dokładnie takie będą Rzeczypospolite. A jak chowanie będzie złe, to nie będzie Rzeczypospolitej. Ja wam to mówię. Bo nie będzie komu oddać życia jak Orlętom Lwowskim, kiedy przyjdzie taka potrzeba, bo nie będzie komu oddać życia jak Powstańcom Warszawskim, kiedy będzie taka potrzeba - mówił prezydent.

ZOBACZ: Spotkanie Rutte-Duda. "NATO musi być gotowe"

Zaznaczał jednocześnie, że "nie chodzi o to, żeby (życie - red.) oddawali, wręcz przeciwnie" - "chodzi o to, żeby byli tak wychowani, żeby byli gotowi, bo także w znaczeniu bezpieczeństwa to właśnie jest jego gwarancją".

- Nie martwcie się, ci co mają wiedzieć, wiedzą, czy są gotowi, czy nie. I właśnie to ich zatrzymuje, jeżeli wiedzą, że są gotowi. Oni mają dobre informacje i wiedzą, czy u nas młodzież jest odpowiednio wychowana, czy nie jest odpowiednio wychowana. I w tym zakresie - kto wie, czy bezpieczeństwo RP nie zależy bardziej niż od tego, ile mamy armat, czołgów, samolotów, które ostatnio kupujemy w tak ogromnych ilościach. Bo jeszcze trzeba ich nie porzucić, kiedy zajdzie taka potrzeba i trzeba je obsłużyć. A do tego potrzebny jest duch, nie wystarczy sama maszyna. I za tego ducha ogromnie wam wszystkim dziękuję - podkreślił w Krakowie prezydent Andrzej Duda.

Prezydent wręczył harcerzom odznaczenia

Podczas uroczystości nadał także ordery i odznaczenia państwowe zasłużonym instruktorom harcerstwa. Zostali oni wyróżnieni m.in. za wybitne zasługi w kształtowaniu moralności i patriotycznej postawy młodzieży oraz krzewienie ruchu harcerskiego.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Karol Siergiej, Złotymi Krzyżami Zasługi odznaczeni zostali Michał Markowicz i ks. Robert Mogiełka. Srebrny Krzyż Zasługi odebrali Małgorzata Siergiej i Krzysztof Heilmann.