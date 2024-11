Policja zatrzymała 20-latka z gminy Krasnobród (woj. lubelskie), który ukradł ciągnik spod dyskoteki, a później zostawił go w rowie i podpalił. Młody mężczyzna tłumaczył, że nie chciało mu się wracać do domu na piechotę.

Na początku listopada do policji z Łabuń i Zamościa dotarły dwa zgłoszenia - jedno o zniknięciu ciągnika sprzed dyskoteki, a drugie o odnalezieniu maszyny w rowie w jednej z miejscowości w gminie Krasnobród.

Funkcjonariusze ustalili, że ciągnik rolniczy marki Ursus był wykorzystywany do prac porządkowych pod lokalem rozrywkowym w Łabuniach. 31 października właściciel zostawił go na parkingu. Wcześniej zamknął drzwi od kabiny, a klucz zabrał ze sobą do domu.

Łabunie. Ukradł ciągnik, a potem go podpalił

1 listopada ciągnika przed budynkiem już nie było. Znaleziono go w przydrożnym rowie kilka kilometrów dalej. Był częściowo spalony.

Policjanci przesłuchali świadków i zgromadzili dowody, które pomogły ustalić personalia złodzieja. Okazało się, że to 20-latek z gminy Krasnobród. 14 listopada został zatrzymany i usłyszał zarzut "krótkotrwałego użycia cudzego ciągnika rolniczego po wcześniejszym pokonaniu jego zabezpieczeń, a następnie porzucenia go w stanie uszkodzonym". 20-latek przyznał się do wszystkiego.

"Wyjaśnił, że tamtej nocy przebywał na dyskotece, gdzie spożywał alkohol. Po zakończonej zabawie miał problem z dostaniem się do domu. Wpadł więc na pomysł zabrania zaparkowanego przed lokalem ciągnika" - przekazuje podkom. Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej policji.

W trakcie podróży silnik zgasł i 20-latek postanowił porzucić ciągnik w przydrożnym rowie. Aby zatrzeć po sobie ślady podpalił maszynę i uciekł.

Właściciel oszacował starty na 30 tys. zł. 20-latkowi za popełnione czyny grozi kata do 8 lat pozbawienia wolności i grzywna.

