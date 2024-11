Supertajfun Man-yi zmierza w kierunku wschodniej części filipińskiego archipelagu. Władze kraju ewakuowały około 255 tys. mieszkańców regionów narażonych na osunięcia ziemi, powodzie i gwałtowne burze. W tym miesiącu to już szósty tajfun, który uderzy w Filipiny. - To nie są żarty. Ewakuujcie się teraz - ostrzega sekretarz ds. spraw wewnętrznych.

Filipińskie służby meteorologiczne przekazały w sobotnim biuletynie, że Man-yi przybrał na sile i obecnie jest klasyfikowany jako supertajfun, generujący wiatr wiejący z prędkością 175 km/godz., w porywach do 230 km/godz. - poinformował portal Rappler.

Filipiny. Ewakuowano 255 tys. osób. "To nie są żarty"

"Pepito osiągnął prawie szczyt intensywności" - dodano, używając lokalnej nazwy supertajfunu, który przemieszcza się w kierunku północnozachodnim z prędkością 25 km/godz.

Według prognozy uderzy w wybrzeże wsypy Catanduanes w sobotę późnym wieczorem lub w niedzielę. Jak podała agencja AFP, dotychczas ewakuowano ok. 255 tys. osób zagrożonych regionów.

Departament spraw wewnętrznych (DILG) wezwał jednostki samorządu terytorialnego do wprowadzenia natychmiastowych ewakuacji, zwłaszcza z obszarów nadbrzeżnych i nisko położonych w związku z prognozowanymi falami sztormowymi o wysokości do 7 m. Władze Filipin nakazały wszystkim statkom powrót do portów.

- To nie są żarty. Ewakuujcie się teraz - ostrzegł szef tego resortu Jonvic Remulla.

Filipiny. Szósty tajfun w tym miesiącu

Man-yi jest szóstym tajfunem, który nawiedził Filipiny w ciągu ostatniego miesiąca. Według danych rządowych, powodzie i osunięcia ziemi wywołane przez Trami i Kong-rey pozbawiły życia 162 osoby, a 22 uważane są za zaginione.

Każdego roku około 20 silnych burz i tajfunów uderza w archipelag filipiński i otaczające go wody, jednak rzadko zdarza się, aby powstało ich tak wiele w ciągu krótkiego okresu, zwłaszcza pod koniec sezonu tajfunowego, który trwa od lipca do października. Co więcej, jak podała Japońska Agencja Meteorologiczna, pierwszy raz od 1951 r. w listopadzie w basenie Pacyfiku wystąpiły jednocześnie cztery burze tropikalne.

LŁ / PAP