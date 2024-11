W sobotę z niespodziewaną wizytą do Kijowa przybył minister spraw zagranicznych Japonii Takeshi Iwaya. Jak podała japońska agencja Kyodo, dyplomata spotkał się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrijem Sybihą i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Po spotkaniu szefów dyplomacji obu państw poinformowano o rozpoczęciu "dialogu wysokiego szczebla w zakresie polityki bezpieczeństwa z udziałem wyższych urzędników ds. zagranicznych i obrony w obliczu przedłużającej się wojny Rosji z Ukrainą, w której obecnie uczestniczą wojska Korei Północnej".

Niepokojące doniesienia nt. Korei Północnej. "Globalne zagrożenie"

Na wspólnej konferencji prasowej Sybiha przekazał informacje, jakie służby miały zebrać na temat współpracy Korei Północnej z Rosją. - Według ukraińskiego wywiadu Pjongjang dąży do wymiany swojego udziału w agresji na Ukrainę w zamian za dostęp do rosyjskiej technologii w programach rakietowych, nuklearnych i innych programach wojskowych. Jest to niezwykle groźne. I to wszystko nie może nie niepokoić naszych partnerów, dlatego musimy wspólnie przeciwdziałać takim globalnym zagrożeniom - powiedział.

"Minister spraw zagranicznych Ukrainy zaznaczył, że rozmawiał ze swoim japońskim odpowiednikiem o współpracy wojskowo-technicznej Rosji z Koreą Północną i Iranem, ponieważ taka współpraca stanowi bezpośrednie zagrożenie nie tylko dla Europy, ale także dla Azji Południowo-Wschodniej i Bliskiego Wschodu" - relacjonowała agencja Unian.

ZOBACZ: Wiadomo, jaki rozkaz usłyszeli żołnierze Kima. Wywiad Ukrainy ujawnia

Obaj ministrowie potępili wysłanie przez Koreę Północną wojsk do Rosji i rozpoczęcie przez Pjongjang "bezpośredniego udziału w agresji, co jest niezwykle niepokojące".

- Japonia będzie nadal wspierać Ukrainę w jej wysiłkach na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju - zapowiedział Iwaya.

Spotkanie z Zełenskim. Podziękowania za pomoc

Później japoński minister spraw zagranicznych spotkał się z prezydentem Ukrainy.

"Jestem wdzięczny za konsekwentne wsparcie Japonii dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, a także za znaczną pomoc finansową i humanitarną, w tym nowy pakiet pomocy dla naszego sektora energetycznego" - napisał na platformie X Wołodymyr Zełenski.

Podziękował też za przekazanie przez Japonię 3 mld dol. w ramach decyzji państw G7 o pożyczce w wysokości 50 mld dol., która ma zostać spłacona z dochodów z zamrożonych rosyjskich aktywów.

Z informacji japońskiego MSZ wynika, że Iwaya przybył do Ukrainy w sobotę rano pociągiem z Polski.