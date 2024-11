Prognoza pogody Kraków 9 listopada 2024: Bezchmurne niebo i chłodne powietrze

Dzisiejszy dzień w Krakowie zapowiada się jako typowo jesienny, z bezchmurnym niebem i chłodnym powietrzem. Wschód słońca nastąpi o 6:42, a dzień zakończy się zachodem o 16:05. Maksymalna temperatura osiągnie 9,9 st. Celsjusza, podczas gdy minimalna spadnie do 0,5 st. Wiatr będzie umiarkowany, osiągający prędkość do 17,9 km/h, a prawdopodobieństwo opadów wynosi zero procent.

Poranek przywita mieszkańców Krakowa mroźnym powietrzem, z temperaturą oscylującą wokół 0,5 st. Celsjusza. O godzinie 7:00 odczuwalna temperatura będzie wynosiła -2,5 st. Bezchmurne niebo pozwoli na szybkie ogrzewanie się powietrza, a do godziny 11:00 temperatura wzrośnie do około 7,7 st. Wiatr osiągnie prędkość do 15 km/h.

Popołudniowa pogoda dla Krakowa

Popołudniowe godziny będą najcieplejsze, z maksymalną temperaturą 9,9 st. Celsjusza około godziny 13:00. Odczuwalna temperatura sięgnie 7,4 st. Mimo początkowego bezchmurnego nieba, po południu pojawi się duże zachmurzenie. Wiatr osiągnie prędkość 17,9 km/h, co może nieco obniżać komfort termiczny.

Wieczór i noc w Krakowie

Wieczór przyniesie ochłodzenie, z temperaturą spadającą do 4,7 st. Celsjusza około godziny 18:00. Zachmurzenie duże utrzyma się do wczesnej nocy, po czym niebo znów się rozpogodzi. Do północy temperatura spadnie do 1,9 st., a wiatr nieco osłabnie, osiągając prędkość 10,2 km/h.

Prognoza godzinowa

Od 06:00 do 09:00 temperatura wzrośnie z 0,8 do 3,9 st. Celsjusza, z bezchmurnym niebem. Wiatr będzie wiał z prędkością od 9,3 do 10,4 km/h.

Między 10:00 a 13:00 termometry pokażą od 5,9 do 9,9 st. Celsjusza, a niebo pozostanie bezchmurne.

Od 14:00 do 17:00 zachmurzenie wzrośnie, a temperatura spadnie z 9,7 do 5,5 st. Celsjusza.

Wieczorem, od 18:00 do 23:00, niebo znów stanie się bezchmurne, a temperatura spadnie z 4,7 do 1,9 st. Celsjusza.

Porównanie historyczne

W porównaniu do minionego tygodnia, dzisiejszy dzień będzie cieplejszy. W ostatnich pięciu dniach temperatura wahała się między 2,2 a 5 st. Celsjusza, z przewagą dni o dużym zachmurzeniu. Dzisiaj bezchmurne niebo i wyższe temperatury stanowią przyjemną odmianę.

