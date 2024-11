Polskie uzdrowisko jednym z najpiękniejszych w Europie. Tłumy turystów

Świeradów-Zdrój to znany i ceniony kurort z historią sięgającą XVII wieku. Słynął jako miejsce wypoczynku i poprawy zdrowia. Szlachta, bogaci kupcy i mieszczanie przyjeżdżali do "Uzdrowiskowej Perły Karkonoszy", aby leczyć choroby układu krążenia i reumatyzm. Okolica, obfitująca w borowiny wykorzystywane do okładów oraz bogata w źródła wód mineralnych, sprzyjała poprawie zdrowia.