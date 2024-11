Rosyjski okręt Jantar został zauważony na Morzu Irlandzkim u wybrzeży Wyspy Man. Ma około 107 metrów długości i wcześniej widziano go, gdy płynął kanałem La Manche. Towarzyszył fregacie Admirał Gołowko.

Rosyjski statek szpiegowski

Do śledzenia statku skierowano należący do RAF samolot Boeing P-8A Poseidon, który przeznaczony jest m.in. do zwalczania wrogich okrętów podwodnych i nawodnych.

Na miejsce wysłano także irlandzki okręt Marynarki Wojennej LÉ James Joyce. W piątkową noc eskortował Jantara poza irlandzką strefę. Dalszą trasę z powrotem na południe monitorowało także lotnictwo.

Obecność statku wywołała obawy o bezpieczeństwo sieci energetycznych i internetowych. Statek pływał w pobliżu podmorskich kabli telekomunikacyjnych. Próbowano nawiązać z nim kontakt, ale nie załoga nie odpowiadała.

Edward Burke, doktor historii wojny na University College Dublin, powiedział dla Examiner, że sytuacja jest alarmująca.

- Po raz kolejny widzimy rosyjską marynarkę wojenną badającą obronę Europy Zachodniej. To kolejny sygnał ostrzegawczy, którego nie powinniśmy ignorować - powiedział, dodając, że należy lepiej zabezpieczyć bezpieczeństwo na wodach.

Okręt Jantar w Europie Zachodniej

Jantar jest oficjalnie klasyfikowany jako oceanograficzny statek badawczy. Działa z ramienia rosyjskiego Ministerstwa Obrony i jest niezależny od Marynarki Wojennej Rosji. Może pełnić rolę okrętu-matki dla mini łodzi podwodnych Rus i Konsul, które zanurzają się do 6 tys. metrów.

Okręt wielokrotnie widziany w pobliżu infrastruktury dna morskiego. Prawdopodobnie wypełnia misję wywiadowczą.

Jantar wszedł do rosyjskiej służby w 2015 r. i często można go było zobaczyć w pobliżu ważnych morskich szlaków czy infrastruktury.