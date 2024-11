Osiem osób nie żyje, a 17 zostało rannych - to bilans ataku nożownika w szkole zawodowej w chińskim mieści Wuxi. Według doniesień mediów powodem ataku miał być niezdany egzamin i zbyt niskie wynagrodzenie za staż. W ostatnim czasie w Chinach doszło do serii ataków, których celem byli przypadkowi ludzie.

Agencja AP donosi, że do ataku doszło w sobotę w szkole Vocational Institute of Arts and Technology w mieście Wuxi na wschodzie Chin.

Z doniesień lokalnej policji wynika, że za atakiem stał 21-letni student. Według ustaleń mężczyzna nie zdał egzaminu, a poza tym uznał, że otrzymał zbyt niskie wynagrodzenie za odbyty staż.

"Postanowił dać upust swojej frustracji poprzez atak" - czytamy w oświadczeniu cytowanym przez AP.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać było rannych leżących na ulicy.

Seria ataków w Chinach

W Państwie Środka w ostatnim czasie doszło do serii ataków, w których celem byli przypadkowi ludzie. W tym tygodniu w mieście Zhuhai na jednym z obiektów sportowych mężczyzna wyjechał samochodem w ludzi. Zginęło 35 osób, a 43 zostały ranne.

Wcześniej, w Shenzen pchnięty nożem w drodze do szkoły został uczeń.

Z kolei w październiku zatrzymano mężczyznę, który zaatakował dzieci nożem w szkole w Pekinie. Rannych zostało pięć osób.

We wrześniu trzy osoby zginęły, a 15 zostało rannych po ataku nożownika w supermarkecie w Szanghaju.