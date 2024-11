Igor M. (wcześniej Ł.) ps. Patyk domaga się 5 226 402 zł za niesłuszne aresztowanie za zabójstwo szefa policji gen. Marka Papały - ustaliła "Rzeczpospolita".

Mecenas Marcin Zalewski, pełnomocnik Igora M., który pozwał Skarb Państwa, powiedział, że kwota jest "odpowiednia do rozmiaru krzywdy".

- Mój klient w areszcie śledczym spędził 1303 dni, czyli trzy lata, sześć miesięcy i 26 dni. Wnioskujemy o 3837 zł za każdy dzień pozbawienia wolności" - powiedział mec. Marcin Zalewski, jego pełnomocnik, który pozwał Skarb Państwa.

Zabójstwo generała Papały. Szczegóły sprawy z lat 90.

25 czerwca 1998 roku Marek Papała został zastrzelony na parkingu pod swoim domem przy ul. Wincenta Rzymowskiego.

Około godziny 22:00 do byłego Komendanta Głównego Policji podszedł nieznany sprawca i strzelił mu w głowę. Morderstwo wyglądało jak egzekucja, którą przeprowadził profesjonalista. Do dziś nie udało się odnaleźć zabójcy - nie pozostawił po sobie żadnych śladów. Zadbał nawet o to, aby zabrać ze sobą łuskę z pocisku.

Trzy lata po zabójstwie, zeznania w prokuraturze złożył Igor M. "Patyk" był przywódcą gangu, który w latach 90. zajmował się kradzieżą luksusowych aut na zlecenie. W 1999 roku trafił za kratki i aby uniknąć kary został świadkiem koronnym. Pogrążył swoimi zeznaniami ponad 200 osób.

Zeznania świadka koronnego

"Patyk" stwierdził, że zabójcą gen. Papały jest Ryszard Bogucki - jeden z zabójców "Pershinga", kluczowego gangstera mafii pruszkowskiej.

- "Patyk" był idealną osobą, która mogła potwierdzić, że tam była. Prokuratura wtedy szukała wyników. Mógł sobie nagle przypomnieć, że siedział w krzakach, czając się na jakiś samochód i widział, jak strzelano do Papały - mówi dziennikarzom "Interwencji" były członek gangu "Patyka".

Kilka miesięcy później zeznania Igora M. uwiarygadnia Artur Zirajewski ps. "Iwan", który należał do gangu z Trójmiasta. Zeznał, że był świadkiem rozmowy, podczas której zaplanowano zamach na Papałę.

W sprawę miał być zamieszany Edward Mazur, czyli polonijny biznesmen, z którym generał spotkał się w dniu swojej śmierci. W 2005 roku w stan oskarżenia został postawiony Bogucki i Andrzej Zieliński "Słowik" z mafii pruszkowskiej. Edwarda Mazura nie udało się ściągnąć z USA. "Iwan", który złożył obciążające ich zeznania popełnił w celi samobójstwo.

Sprawę przeanalizowano jeszcze raz, a prokuratura zdecydowała się na oskarżenie "Patyka". Stwierdzono, że gangster chciał ukraść Daewoo Espero, którym jeździł Papała. Jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem i między złodziejem, a byłym komendantem miało dojść do szarpaniny. Rzekoma awantura zakończyła się zabójstwem.

Niesłuszne oskarżenie i lata za kratami

Zeznania, które potwierdzały tę wersję złożył były kompan Igora M. Odsiadywał on jednak wyrok, który zapadł dzięki zeznaniom Patyka. Przez to wielokrotnie podważano decyzję prokuratury.

- Nie wierzę w to, że chciał ukraść daewoo, albo inną jakąś popierdółkę, bo oni się zajmowali mercedesami. Oni się zajmowali grubymi furami. Wtedy robiło się to na "łamaka", które były z tytanu i kosztowały grube pieniądze, takie daewoo Espero, kosztowało tyle, co "łamak" - mówi dziennikarzom "Interwencji" Jarosław S. ps. "Masa", który w latach 90. był członkiem zarządu mafii pruszkowskiej.

Po trzech i pół roku "Patyk" został oczyszczony z zarzutów i wypuszczony z aresztu.

"Prokurator zbudował całe oskarżenie wokół dowodu, który nie tylko był niewiarygodny - co zauważyły sądy obu instancji, wydając wyroki uniewinniające Igora M., ale i procesowo niedopuszczalny" - wskazał mec. Zalewski.