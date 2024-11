W najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski zapytano, kto według badanych byłby lepszym prezydentem Polski i lepiej reprezentował interesy naszego kraju po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta USA. 43,2 proc. ankietowanych wskazało Rafała Trzaskowskiego, a 23,9 proc. Radosława Sikorskiego. 32,9 proc. nie miało zdania.

Jak się okazuje, Sikorski miałby większe poparcie strony konserwatywnej - jego nazwisko wskazało 42 proc. wyborców PiS i 28 proc. wyborców koalicji rządzącej. Trzaskowski może cieszyć się poparciem 62 proc. wyborców obozu rządzącego i 32 proc. deklarowanych wyborców obecnej opozycji (PiS i Konfederacja).

Sondaż. Kandydat KO na fotel prezydencki

Z badania wynika, że Rafała Trzaskowskiego popierają w podobnym stopniu zarówno kobiety, jak i mężczyźni (43 proc.), a Radosława Sikorskiego chętniej mężczyźni - 32 do 27 proc.

ZOBACZ: Sikorski: Rozumiem, że Rafał chce się odegrać, ale czasy się zmieniły

Szef MSZ zyskuje poparcie na wsi (37 proc. do 34 proc. dla Rafała Trzaskowskiego), o tyle w małych i większych miastach (50 - 250 tys. mieszkańców) przewaga rośnie na korzyść prezydenta stolicy (59 do 24 proc. i 52 proc. do 24 proc.).

Badanie zostało zrealizowane w dniach 8-10.11 na grupie 1000 osób metodą mix-mode online oraz wywiadów telefonicznych, standaryzowanych.

Wybory prezydenckie 2025. Kandydat PiS poszukiwany

W ostatnim czasie przygotowano jeszcze jeden sondaż, tym razem dotyczący kandydata na prezydenta z obozu Koalicji Obywatelskiej. Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" zapytał ankietowanych o to, powinien zostać kandydatem PiS na prezydenta.

Najwięcej osób wskazało Mateusza Morawieckiego - 34 proc. Drugie miejsce z wynikiem 19 proc. należy do Przemysława Czarnka. Trzeci Mariusz Błaszczak otrzymał 12 proc. głosów.

ZOBACZ: Kto kandydatem PiS na prezydenta? Morawiecki podał szczegóły

Ankietowani mogli wybrać jeszcze spośród następujących nazwisk: Jarosław Kaczyński (7 proc.), Karol Nawrocki (6 proc.), Beata Szydło (5 proc.), Tobiasz Bocheński (3 proc.), Zbigniew Bogucki (3 proc.), Jacek Siewiera (2 proc.).

9 proc. Wskazało odpowiedź "ktoś inny".

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 12-13.11.2024 roku metodą CAWI na próbie 1044 dorosłych Polaków.