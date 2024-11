W piątek odbyła się konferencja Prokuratury Okręgowej w Warszawie, podczas której przedstawiono szczegółowe informacje ws. tragicznego wypadku na Trasie Łazienkowskiej. Do prokuratury wciąż nie wpłynęły wszystkie opinie biegłych, ale śledczy poznali dane powypadkowe zabezpieczone przez informatyków w volkswagenie prowadzonym przez Łukasza Ż.

- Samochód ten poruszał się w ciągu pięciu sekund poprzedzających zdarzenie, z prędkością zwiększającą się od prędkości 205 kilometrów do prędkości 226 kilometrów na godzinę w terenie, gdzie dopuszczalna prędkość poruszania się wynosiła do 80 km/h. Jak wynika z opinii biegłego, pomiędzy piątą a pierwszą sekundą przed zdarzeniem pedał gazu został wciśnięty do końca, do dechy, co spowodowało bardzo szybkie przyśpieszenie - przekazał prokurator Piotr Antoni Skiba.

Jak dodał, biegły nie stwierdził, żeby następowały jakiekolwiek ślady hamowania. - Wiemy, że Łukasz Ż. kierując pojazdem, na chwilę przed zdarzeniem, trzymał w ręku telefon komórkowy, którym nagrywał swoją jazdę - informuje prokurator. Telefonu nie udało się jednak zabezpieczyć, ponieważ strona niemiecka nie znalazła go w chwili zatrzymania przy sprawcy.

Nowe ustalenia ws. Łukasza Ż. Przed wypadkiem wypił osiem kieliszków wódki

Wciąż nie ma również wyników badań toksykologicznych, pozwalających sprawdzić, czy Łukasz Ż. i drugi z zatrzymanych mężczyzn z samochodu cupra byli w chwili wypadku pod wpływem alkoholu.

- Natomiast mogę zrelacjonować to, co zostało zarejestrowane na monitoringu jednego z warszawskich lokali. Biesiadowanie rozpoczęło się o godzinie 00:15, zakończyło się o godzinie 1 w nocy 15-tego. W ciągu tych 45 minut Łukasz Ż. wypił osiem kieliszków 40-procentowej wódki, w kieliszkach 50 gram. Natomiast jego kolega wypił takich kieliszków pięć. O godzinie 1:02 osoby uczestniczące w tej imprezie wsiadły do dwóch pojazdów i odjechały w stronę Pragi. Po 15 minutach doszło do wypadku - przekazał prok. Skiba.

Prokurator potwierdził, że w samochodzie Volkswagen Arteon od początku jechało trzech mężczyzn, którzy zostali zatrzymani. - Z tej trójki w skład, w której wchodził wtedy Maciej O. Damian J. oraz Mikołaj N., dwie osoby, czyli Damian J. oraz Mikołaja N. znajdowali się w samochodzie cupra, którym kierował Kacper K. Już po wypadku, dwie osoby, czyli wspomnieni dwaj mężczyźni zamienili się miejscami z pozostałymi pasażerami volkswagena, czyli z Sarą S. i Adamem K i odjechali z miejsca zdarzenia - poinformował.

Szczegóły wypadku na trasie Łazienkowskiej. Podejrzanych jest osiem osób

Rzecznik warszawskiej prokuratury dodał, że żaden z podejrzanych nie przyznał, że samochodem cupra odjechał Łukasz Ż., ale "istnieje takie duże prawdopodobieństwo". - Wszyscy spotkali się mieszkaniu Adama K. i udostępnił je m.in. Łukaszowi Ż., jak również udostępnił mu telefon, z którego dokonywano pewnych ustaleń dotyczących dalszej ucieczki z kraju - wskazał prokurator.

- W tej sprawie osiem osób ma status podejrzanego, z czego siedem jest tymczasowo aresztowanych. Jedna osoba znajduje się pod dozorem - mówił na konferencji prasowej prok. Skiba. Śledczy nadal czekają na wiele specjalistycznych opinii, dlatego postępowania na pewno nie skończą się w tym roku. - Natomiast bardzo realne są pierwsze miesiące przyszłego roku - oświadczył.

Przypomnijmy, że Łukasz Ż. usłyszał zarzut spowodowania wypadku samochodowego ze skutkiem śmiertelnym i ciężkimi obrażeniami u innych pasażerów. Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu, ale odmówił złożenia wyjaśnień. Został złożony wniosek o tymczasowe aresztowanie Łukasz Ż. Posiedzenie ma się odbyć jeszcze dzisiaj. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku mężczyzna będzie przewieziony do aresztu na warszawskiej Białołęce.