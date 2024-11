Wyniki losowania Lotto. Sprawdź wygrane liczby

W czwartek, 14 listopada 2024 roku, odbyły się losowania gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy. Które liczby okazały się szczęśliwe i przyniosły wygraną ponad 4 milionów złotych? Podajemy wyniki losowania: Multi Multi, Mini Lotto, Kaskada, Ekstra Pensja, Lotto, Lotto Plus.

Wyniki losowania Lotto

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu - we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 14 listopada 2024 roku, to: 20, 44, 36, 1, 35, 47

W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż 2 miliony zł!

Wyniki wygranych z dnia 14 listopada 2024 roku:

· Szóstka: 1 wygrana – 4 027 772,90 zł

· Piątka: 29 wygranych po 8 379,30 zł

· Czwórka: 1782 wygrane po 340,60 zł

· Trójka: 35 462 wygrane po 24,00 zł

Następne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 16 listopada 2024 roku o godzinie 22:00.

Najwyższą wygraną w Lotto do tej pory było 36,7 miliona złotych, zdobyte 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.

Wyniki dla Lotto Plus

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 14 listopada 2024 roku, to:

15, 35, 6, 23, 41, 38

W grze Lotto Plus nie skreślamy nowych liczb – gramy tymi samymi, które wybraliśmy w Lotto. Aby zagrać w Lotto Plus, należy zakupić co najmniej jeden zakład Lotto (kosztujący 3 zł) i dopłacić 1 zł.

W Lotto Plus nie ma kumulacji, a wygrane są gwarantowane i stałe. Najwyższa wygrana wynosi 1 milion złotych, a przykładowa najwyższa wygrana padła 5 października 2024 roku w Chojnicach.

Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się we sobotę, 16 listopada 2024 roku o godzinie 22:00.

Mini Lotto - wyniki

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 14 listopada 2024 roku, to:

10, 42, 26, 30, 35

W grze Mini Lotto typuje się 5 liczb z 42 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi tylko 2 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi pięćset tysięcy zł!

Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się w piątek, 15 listopada 2024 roku o godzinie 22:00.

Najwyższą wygraną w Mini Lotto do tej pory było 549,1 tysiąca złotych, zdobyte 12 października 2024 roku w Ełku.

Multi Multi – wyniki losowania

Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00.

W dniu 14 listopada 2024 roku w losowaniu Multi Multi wylosowano następujące liczby:

Godzina 22: 20, 17, 66, 41, 29, 33, 13, 52, 75, 4, 40, 68, 64, 39, 54, 31, 49, 45, 59, 18 Liczba dodatkowa: 18

Godzina 14: 74, 59, 51, 15, 57, 42, 64, 39, 5, 53, 30, 34, 2, 27, 44, 38, 31, 60, 41, 40 Liczba dodatkowa: 40

W grze Multi Multi można obstawiać od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od liczby obstawionych liczb oraz stawki. Cena jednego zakładu to 2,50 zł. Maksymalna wygrana może wynieść nawet 25,0 milionów złotych.

Najwyższą wygraną w historii Multi Multi było 7,5 milionów złotych, zdobyte 25 czerwca 2015 roku w Luboniu.

Kolejne losowanie odbędzie się w piątek, 15 listopada 2024 roku o godzinie 14:00.

Najnowsze wyniki Eurojackpot

Losowania odbywają się w każdy wtorek między 20:15 a 21:00 oraz w piątek między 20:00 a 21:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 12 listopada 2024 roku, to:

2, 49, 38, 3, 34

Dodatkowe liczby: 10, 11

W grze Eurojackpot typuje się 5 z 50 liczb oraz 2 z 12 liczb dodatkowych. Gra daje możliwość wygrania ogromnych kwot przy zakładzie kosztującym 12,50 zł.

Najbliższe losowanie Eurojackpot odbędzie się we piątek, 15 listopada 2024 roku. Kumulacja na to losowanie wynosi aż 520,0 milionów złotych!

Najwyższa wygrana w historii Eurojackpot w Polsce to 213,6 milionów złotych, padła 12 sierpnia 2022 roku w pow. krotoszyński.

Wyniki losowania Kaskady

Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby to:

Godzina 22: 23, 4, 15, 20, 7, 6, 3, 16, 9, 8, 24, 22

Godzina 14: 21, 24, 18, 15, 17, 13, 10, 6, 9, 5, 7, 16

Zakład w Kaskadzie to dwa zestawy liczb za jedyne 2 zł! Nie przegap swojej szansy na wygraną. Następne losowanie odbędzie się w piątek, 15 listopada 2024 roku. Powodzenia!

Ekstra Pensja - wyniki

Losowania Ekstra Pensji odbywają się codziennie o godzinie 22:00. W dniu 14 listopada 2024 roku wylosowano następujące liczby:

Wylosowane liczby: 16, 15, 4, 26, 25

Liczba Ekstra Pensji: 2

W grze Ekstra Pensja typuje się 5 liczb z 35 oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu wynosi Graj już od 5 zł . Główna wygrana to 5000 złotych miesięcznie przez 20 lat!

Następne losowanie Ekstra Pensji odbędzie się w czwartek, 14 listopada roku o godzinie 22:00.

Ekstra Premia - wyniki

Losowania Ekstra Premii odbywają się codziennie o godzinie 22:00. W dniu 14 listopada 2024 roku wylosowano następujące liczby:

Wylosowane liczby: 25, 30, 2, 15, 3

Liczba Ekstra Premii: 4

W grze Ekstra Premia typuje się 5 liczb z 35 oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu wynosi Graj już od 5 zł . Główna wygrana to 100 000 zł przez 10 lat!

Następne losowanie Ekstra Premii odbędzie się w czwartek, 14 listopada roku o godzinie 22:00.

