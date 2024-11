Czwartek w Warszawie zapowiada się chłodno i pochmurno. Słońce wstanie o godzinie 06:53, a zajdzie już o 15:47, dając zaledwie kilka godzin dziennego światła. Maksymalna temperatura wyniesie 5,9 st. Celsjusza, a minimalna spadnie nawet do -0,8 st. Prędkość wiatru osiągnie do 18,8 km/h, a szanse na opady są zerowe. Zachmurzenie będzie dominowało przez cały dzień.

Poranek w Warszawie przywita nas z umiarkowanym zachmurzeniem. Od godziny 6 do 11 temperatura wzrośnie z 0,9 do 4,3 st. Celsjusza, a temperatura odczuwalna będzie w granicach -1,4 do 0,9 st. Celsjusza. Wiatr o prędkości 7,1-14,7 km/h nieco obniży komfort termiczny. Zachmurzenie stopniowo zwiększy się do dużego, ale deszcz nie jest spodziewany.

Popołudniowa prognoza dla Warszawy

Popołudnie przyniesie nieco cieplejsze powietrze. Między godziną 12 a 17 termometry pokażą około 5 st. Celsjusza, a temperatura odczuwalna wzrośnie do 2,6 st. Zachmurzenie utrzyma się na poziomie dużym, chociaż pod koniec tego okresu może być umiarkowane. Wiatr osiągnie maksymalnie 16,8 km/h. Nie będzie padać.

Wieczór i noc w Warszawie

Wieczór i noc w stolicy przyniosą dalsze ochłodzenie. Od godziny 18 do północy temperatura będzie się oscylować wokół 5 st. Celsjusza, z odczuwalną temperaturą około 1,6 st. Zachmurzenie ponownie wzrośnie do dużego, a prędkość wiatru będzie się utrzymywać na poziomie około 18,8 km/h. Deszczu nie przewiduje się.

Prognoza godzinowa

Od 00:00 do 06:00 bezchmurnie z temperaturą od -0,5 do 0,9 st. Celsjusza, wiatr słaby z prędkością od 6,8 do 7,9 km/h.

Od 06:00 do 09:00 temperatury wzrosną z 0,9 do 2,7 st. przy umiarkowanym zachmurzeniu. Wiatr o prędkości od 7,1 do 11,1 km/h.

Od 09:00 do 12:00 zachmurzenie duże, temperatura od 2,7 do 5,0 st. Wiatr z prędkością do 15,1 km/h.

Od 12:00 do 15:00 temperatury od 5,0 do 5,9 st. z dużym zachmurzeniem. Wiatr o prędkości od 15,1 do 15,9 km/h.

Od 15:00 do 18:00 zachmurzenie umiarkowane, temperatura od 5,7 do 5,4 st. Wiatr wzrośnie do 18,2 km/h.

Od 18:00 do 24:00 duże zachmurzenie z temperaturą od 5,4 do 5,1 st. wiatr do 18,8 km/h.

Porównanie historyczne

W porównaniu do ostatnich dni, dzisiejsza pogoda będzie nieco cieplejsza. W ciągu ostatniego tygodnia temperatura wahała się od około 0,5 do 3,3 st. Celsjusza, z dużym zachmurzeniem dominującym w większości dni. Dziś maksymalna temperatura sięgnie prawie 6 st., co będzie znaczącą zmianą.

Warto mieć na uwadze, że mimo chłodnej aury, brak opadów pozwoli na spokojne spacery. Warto przygotować ciepłe ubrania i cieszyć się jesiennym dniem w stolicy.

