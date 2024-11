Kraków przywita nas dziś chłodno. Słońce wstanie o 6:50 i zniknie za horyzontem już o 15:58, co oznacza, że do dyspozycji będzie nieco ponad dziewięć godzin dziennego światła. Temperatura maksymalna osiągnie 6,3 st. Celsjusza, a minimalna spadnie do -2,4 st. Wiatr osiągnie prędkość do 18,8 km/h, a zachmurzenie będzie duże, choć na deszcz raczej nie ma co liczyć.

Czwartek rano rozpocznie się chłodno, z temperaturami w okolicach -2,4 st. Celsjusza, choć odczuwalna temperatura może sięgać nawet -6 st. Od wschodu słońca do godziny 11:00 temperatura wzrośnie do 4,7 st.

Poranne niebo będzie początkowo bezchmurne, ale stopniowo pojawi się umiarkowane zachmurzenie. Wiatr będzie łagodny, osiągając prędkość od 7 do 10 km/h, co nie powinno znacząco wpłynąć na odczucie chłodu.

Popołudniowa prognoza dla Krakowa

Wczesne popołudnie przyniesie najwyższe temperatury dnia - około 6,3 st. Celsjusza, z odczuwalną na poziomie 3,5 st. Zachmurzenie duże utrzyma się przez większość popołudnia, a wiatr nieco przyspieszy, osiągając prędkość do 14 km/h. Warto jednak podkreślić, że nie ma większego ryzyka opadów, co czyni ten czas idealnym na spacer lub inne aktywności na świeżym powietrzu.

Wieczór i noc w Krakowie

Wieczorem, po 18:00, temperatura zacznie ponownie spadać, osiągając około 1,5 st. Zachmurzenie pozostanie umiarkowane. Wiatr nieco osłabnie, ale nadal będzie odczuwalny przy prędkości około 13-15 km/h. Noc nie przyniesie większych zmian w pogodzie, a temperatura będzie oscylować w okolicach 1-3 st. Celsjusza, z odczuwalną spadającą poniżej zera.

Prognoza godzinowa

Od 06:00 do 09:00 temperatura wzrośnie z 0,8 do 2,2 st. Celsjusza, przy umiarkowanym zachmurzeniu. Wiatr będzie wiał z prędkością od 6 do 7 km/h, brak opadów.

Od 10:00 do 13:00 temperatura wzrośnie do 6,3 st., zachmurzenie będzie duże. Wiatr osiągnie prędkość do 14 km/h, minimalne prawdopodobieństwo opadów.

Od 14:00 do 17:00 temperatura zacznie spadać do 2,3 st., przy umiarkowanym zachmurzeniu. Wiatr będzie miał prędkość od 14 do 15 km/h, bez opadów.

Od 18:00 do 21:00 temperatura spadnie do 1,3 st., przy umiarkowanym zachmurzeniu. Wiatr osiągnie prędkość od 12 do 15 km/h, brak opadów.

Od 22:00 do 23:00 temperatura wzrośnie do 3,9 st., zachmurzenie będzie duże. Wiatr osiągnie prędkość 18,8 km/h, brak opadów.

Porównanie historyczne

Ostatni tydzień w Krakowie był stosunkowo stabilny pod względem pogody, z temperaturami oscylującymi wokół 1-4 st. Celsjusza. Przez większość dni dominowało bezchmurne niebo, z wyjątkiem 12 listopada, kiedy to zanotowano duże zachmurzenie podobne do dzisiejszego. Obecna prognoza zapowiada nieco cieplejszą pogodę, niż ta sprzed kilku dni, co może być miłą odmianą.

Na koniec warto pamiętać, że choć dziś pogoda nie przyniesie niespodzianek, warto zawsze być przygotowanym na zmienne warunki atmosferyczne, jakie panują w listopadzie.

