Problemy rosyjskiej armii. Zabrali czołgi z wytwórni filmowej

Jak wynika z informacji rosyjskich mediów wytwórnia "Mosfilm" musiała wydać ze swoich magazynów 28 sprawnych czołgów T-55. Maszyny wykorzystywane były do realizacji filmów historycznych odnoszących się do działań radzieckiej armii w latach powojennych.

Zdaniem dyrektora zespołu analitycznego Defence Express Walerija Riabicza decyzja podjęta przez rosyjskich dowódców wyraźnie pokazują, jak poważne są braki sprzętowe w armii.

- Samo odnoszenie się do rezerw Mosfilmu pokazuje, że sprzętu, który można szybko oddać do użytku (armii - red.) jest coraz mniej. Warto zauważyć, że sprzęt w Mosfilmie jest sprawny, bo wykorzystywany był w filmach - wyjaśnił.

Wojna w Ukrainie. Rosjanom brakuje sprzętu do ofensywy

Kontynuując swoją wypowiedź na antenie telewizji Espresso Walerij Riabicz odniósł się do aktualnych wydarzeń frontowych. Ekspert zwrócił uwagę, że obecnie rosyjska armia prowadzi działania ofensywne na kilku kierunkach. W szturmach wykorzystywana jest duża ilość sprzętu ciężkiego, który skutecznie niszczony jest przez Siły Zbrojne Ukrainy.

Niemal pewne, zdaniem analityka Defence Express, jest relokowanie sprzęt uzyskanego od "Mosfilm" nastąpi już w najbliższych tygodniach.

- Istnieje możliwość, że po drobnych pracach konserwacyjnych uda się je skierować do użytku zgodnie z przeznaczeniem do jakiego zostały opracowane w Związku Radzieckim. Widać, że manewry Rosjan dotyczące stanu wyposażenia są coraz bardziej ograniczone - podkreślił Riabicz.

Czołg T-55 to konstrukcja radziecka opracowana w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku w Biurze Konstrukcyjnym w Niżnym Tagile. Sprzęt w podstawowej wersji został przyjęty do uzbrojenia armii radzieckiej w 1958 roku. W momencie powstania była to jedna z najnowocześniejszych tego typu konstrukcji. Przez lata czołgi trafiały do kolejnych sił zbrojnych, łącznie mowa o 38 państwach.

T-55 produkowany był także w Polsce przez Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy. Pierwsze egzemplarze zjechały z taśmy w 1964 roku. Łącznie w Polsce powstało 5000 czołgów z szerokiej rodziny T-55.