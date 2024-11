Trwają dyskusje na temat nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, która mogłaby wprowadzić wypłatę gotówki dla osób, które zechcą wrócić do swojego kraju. - To jest bardzo bezpieczny i humanitarny sposób, żeby osoby u nas niepożądane wróciły do swoich krajów - ocenił Mirosław Suchoń. Innego zdania była Agnieszka Ścigaj, która stwierdziła, że sposób ten może być traktowany jako "system zachęt".

W "Debacie Dnia" poruszono temat projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, który niedawno pojawił się w wykazie prac legislacyjnych rządu. Przewiduje on m.in. wprowadzenie gotówkowej formy realizacji pomocy w reintegracji cudzoziemców po ich powrocie do państwa pochodzenia.

- Oczekujemy dyskusji, czy bardziej opłaca się utrzymywać imigranta w polskim ośrodku, czy też dać mu pieniądze, żeby wyjechał i nie wracał - powiedział szef MSWiA Tomasz Siemoniak w Radiu ZET o założeniach noweli projektu ustawy o cudzoziemcach. Zaznaczył, że nic nie jest jeszcze przesądzone.

Pieniądze dla migrantów? Dyskusja w "Debacie Dnia"

O tę kwestie pytała także w swoim programie prowadząca Agnieszka Gozdyra. - Ta ustawa nie jest jeszcze gotowa, ale prawdopodobnie będzie to tak, że ta osoba - kiedy otrzyma te środki finansowe - będzie odwożona na lotnisko gdzie będzie miała wykupiony bilet do kraju, który nie jest krajem Schengen - stwierdził wiceminister MSWiA Wiesław Szczepański (Lewica).

Posłanka Marta Golbik (KO) przyznała, że "trzeba bronić granic, ale to jest niewystarczające".

- Ja jak rozumiem - jak powiedział minister Siemoniak - to jest temat do dyskusji. Uważam, że to jest bardzo dobry temat do tego, żebyśmy zastanowili się wspólnie z organizacjami pozarządowymi, jako przedstawiciele świata polityki, społeczeństwa obywatelskiego nad tym, jakie są humanitarne sposoby poradzenia sobie z tym realnym problemem - oceniła.

Poseł Mirosław Suchoń (Polska 2050) dodał, że zostaną na przeznaczone środki, zostaną pozyskane "np. w ramach różnego rodzaju operacji, ale przede wszystkim środki europejskie".

- Druga sprawa, która jest bardzo ważna - to jest cos, co nie może się opłacać ani tym osobom, którym ten proces będzie dotyczył, ani grupom przestępczym - podsumował, dodając, że "cały czas ponosimy koszty utrzymania tych nielegalnych migrantów, więc to jest też operacja, która dla naszego budżetu będzie korzystna". - To jest bardzo bezpieczny i humanitarny sposób, żeby osoby u nas niepożądane wróciły do swoich krajów - mówił.

Posłanka Agnieszka Ścigaj (PiS) miała inne zdanie od przedmówców. Oceniła, że wypłacanie środków za wyjazd może być traktowany jako "system zachęt".

- Oni pomyślą, że warto tu przyjechać, bo można przyjechać po pieniądze. Liczenie, że oni tu już więcej nie przyjadą, to jest po prostu życzeniem trochę magicznym, infantylnym. Uczmy się na błędach - nie do końca swoich, ale tych, które popełniała UE, bo trzeba sobie powiedzieć - cała polityka migracyjna - i do tego wszyscy sie przyznają w UE - była błędna - podsumowała polityk w "Debacie Dnia".

