Jacek Sutryk zatrzymany przez CBA. Usłyszy zarzuty

Rzecznik służb poinformował w mediach społecznościowych, że Jacek Sutryk został zatrzymany przez agentów CBA "do sprawy podejrzenia przestępstw i nieprawidłowości w Collegium Humanum".

Jacek Sutryk zatrzymany. Ratusz nie komentuje

Zatrzymanie prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka odbyło się na polecenie prokuratura. "Po zakończeniu czynności procesowych zatrzymany został przewieziony do wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach" - przekazał Jacek Dobrzyński

Wrocławski ratusz zapytany przez Interię o zatrzymanie Jacka Sutryka przekazał, że nie komentuje tej sprawy.

Szczegóły zatrzymania przedstawił, na briefingu prasowy, rzecznik prasowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jacek Dobrzyński.

- Został zatrzymany dzisiaj rano w swoim mieszkaniu. Później agenci CBA wykonywali czynności procesowe, a następnie został przewieziony do Prokuratury Krajowej w Katowicach (...) Już teraz prokurator zajmuje się zatrzymanym, przesłuchuje go. Prokurator prowadzący sprawę zadecyduje o tym jakie zarzuty zostaną postawione i jakie środki zostaną zastosowane - stwierdził.

- Zatrzymanie odbyło się klasycznie, zgodnie z zasadami prawa. Wszystko odbyło się bardzo spokojnie, bez żadnych ekscesów, bez żadnych sensacji - dodał.

Afera Collegium Humanum

Collegium Humanum to uczelnia niepubliczna z siedzibą w Warszawie założona w 2018 roku. Już kilkanaście miesięcy później stała się przedmiotem licznych śledztw dziennikarskich, w których wskazywano na kwestię bardzo szybkiego tempa uzyskiwania dyplomu studiów MBA. Dawało to możliwość m.in. obejmowania stanowisk w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu.

Część osób miała płacić za uzyskanie dyplomu. Studia kończyli między innymi samorządowcy z Platformy Obywatelskiej, a także prezydent Wrocławia Jacek Sutryk i osoby z jego otoczenia.

Polityk w kwietniu odniósł się do sprawy w mediach społecznościowych. Sutryk tłumaczył wówczas, że studia opłacił z prywatnych środków i zdał wszystkie niezbędne egzaminy, by otrzymać dyplom MBA.

"Moje wykształcenie to przede wszystkim 5-letnie, jednolite studia socjologii na Wydziale Nauk Społecznych UWr, na które zdałem ciężki egzamin i pobierałem stypendium naukowe. To również Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, której byłem uczestnikiem studiów doktoranckich w kolegium ekonomiczno-społecznym. Liczę na to, z pewnością jak setki, jeśli nie tysiące osób, że sprawa handlu dyplomami w Collegium Humanum, będzie skrupulatnie wyjaśniona" - pisał.

Do dnia dzisiejszego zarzuty usłyszało 28 osób. W listopadzie CBA zatrzymała trzy pracownice naukowe z Ukrainy. Kobiety pojawiły się w Warszawie, bo nie mogły skontaktować się z byłym rektorem uczelni Pawłem Cz., któremu postawiono kilkadziesiąt zarzutów. Ukrainki miały nakłaniać nowe władze uczelni do wystawiania fałszywych dokumentów.