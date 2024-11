Pod koniec tego tygodnia warto spojrzeć w niebo. Nadchodzi noc spadających gwiazd - tym razem można zobaczyć Leonidy. To najszybszy znany rój meteorów. Eksperci przewidują, że w tym roku możemy liczyć na widowiskowy spektakl.

Deszcz meteorów Leonidów osiągnie szczyt w ten weekend. To najszybsze ze znanych meteorów, mogą poruszać się z prędkością 70 kilometrów na sekundę - przekazał AP.

- Niestety w tym roku na warunki obserwacyjne wpłynie pełnia księżyca - powiedział Shyam Balaji z King's College London.

- Obserwacja we wczesnych godzinach porannych, kiedy księżyc znajduje się niżej na niebie, może zwiększyć szanse na zobaczenie większej liczby meteorów - dodał.

W idealnych warunkach obserwacyjnych można będzie zobaczyć około 15 meteorytów na godzinę. Szczyt aktywności przypadnie z niedzieli na poniedziałek i ma potrwać dwie godziny.

By je wypatrzeć, najlepiej kierować wzrok na wschód - należy ich szukać w gwiazdozbiorze Lwa, w pobliżu gwiazdy Algieba (Gamma Leonis).

Deszcz meteorytów. Leonidy widoczne na niebie w weekend

Leonidy to rój meteorów powiązany z kometą 55P/Tempel-Tuttle. Kiedy skały z kosmosu wchodzą w ziemską atmosferę, opór powietrza sprawia, że stają się one bardzo gorące. Powoduje to, że powietrze wokół nich świeci i na krótko pozostawia za sobą ognisty ogon.

Rój ten jest aktywny od 10 do 23 listopada, a jego maksimum przypada każdego roku na 17-18 listopada.

Aktywność Leonidów jest zmienna. Eksperci przewidują, że w tym roku mogą pozytywnie zaskoczyć i dać całkiem widowiskowy spektakl.