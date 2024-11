Pogoda w Poznaniu zapowiada się w sposób typowy dla listopadowej aury. Środa przyniesie słabe opady deszczu i temperatury wahające się od -0,7 do 3,5 stopni Celsjusza. Słońce wzejdzie o 07:08, a zajdzie o 16:04, co oznacza, że dzień będzie krótki i pochmurny.

Poranek w Poznaniu rozpocznie się od dużego zachmurzenia z temperaturą na poziomie 1,6 stopni Celsjusza o godzinie 7:00. Temperatura odczuwalna wyniesie wówczas około zera stopni. Wiatr będzie wiał z prędkością 5,5 kilometrów na godzinę. Do godziny 11:00 temperatura wzrośnie do 2,6 stopni Celsjusza, a prawdopodobieństwo opadów deszczu wzrośnie, osiągając 9 procent. Indeks UV będzie niski, więc nie ma obaw o promieniowanie słoneczne.

Popołudniowa prognoza dla Poznania

Po południu temperatura nieznacznie wzrośnie, osiągając maksymalnie 3,5 stopni Celsjusza około godziny 15:00. Zachmurzenie pozostanie duże, a opady deszczu będą słabnąć po godzinie 13:00. Prędkość wiatru wzrośnie do 9,5 kilometrów na godzinę, co może potęgować uczucie chłodu. Indeks UV pozostanie na niskim poziomie, co jest typowe dla tej pory roku.

Wieczór i noc w Poznaniu

Wieczorem i w nocy temperatura będzie oscylować wokół 3 stopni Celsjusza, a zachmurzenie będzie umiarkowane. Wiatr osiągnie prędkość do 9,8 kilometrów na godzinę, ale nie powinien stwarzać większych utrudnień. Opady deszczu ustąpią, co może przynieść chwilowe przejaśnienia w późniejszych godzinach.

Prognoza godzinowa

Od 6:00 do 9:00 temperatura wzrośnie z 1,0 do 2,6 stopni Celsjusza, z zachmurzeniem dużym i prawdopodobieństwem opadów około 3 procent. Wiatr z prędkością 5,4-6,0 kilometrów na godzinę.

Między 10:00 a 13:00 temperatura będzie się utrzymywać w granicach 2,5-2,8 stopni Celsjusza, a opady deszczu będą bardziej prawdopodobne, z intensywnością wzrastającą do 34 procent. Wiatr przyspieszy do 9,4 kilometrów na godzinę.

Od 14:00 do 17:00 temperatura osiągnie 3,5 stopni Celsjusza, a zachmurzenie pozostanie duże. Opady będą słabnąć, a wiatr będzie wiał z prędkością około 9,5 kilometrów na godzinę.

Wieczorem, od 18:00 do 21:00, temperatura utrzyma się na poziomie 3,0-3,1 stopni Celsjusza, z umiarkowanym zachmurzeniem i bez opadów. Wiatr osiągnie prędkość 8,4-8,8 kilometrów na godzinę.

Porównanie pogody

W porównaniu z ostatnimi pięcioma dniami dzisiejsza pogoda w Poznaniu jest nieco chłodniejsza, z większym prawdopodobieństwem opadów. W poprzednich dniach dominowały zamglenia i mgły, a temperatury były nieco wyższe, szczególnie 7 listopada, kiedy odnotowano słabe opady deszczu przy temperaturze 4,83 stopni Celsjusza.



Chociaż dzisiejsza pogoda nie zachęca do długich spacerów, warto zaopatrzyć się w parasol i odpowiednie obuwie, aby nie dać się zaskoczyć nagłym opadom. Pamiętajmy, że jesień to czas, kiedy warto zadbać o swoje zdrowie, ubierając się ciepło i warstwowo.