W Krakowie spodziewamy się typowo listopadowej aury z dużym zachmurzeniem i niskimi temperaturami. Wschód słońca nastąpi o godzinie 6:48, a zachód już o 16:00, co daje zaledwie nieco ponad dziewięć godzin dziennego światła. Temperatura maksymalna wyniesie około 5,1 stopni Celsjusza, natomiast minimalna spadnie do -1,0 stopni. Dzień upłynie bez opadów, ale z dość silnym wiatrem.

Poranek w Krakowie przyniesie duże zachmurzenie, co nie jest zaskoczeniem o tej porze roku. Temperatura tuż przed świtem spadnie do -1,0 stopni Celsjusza, a odczuwalna będzie jeszcze niższa ze względu na wschodni wiatr o prędkości dochodzącej do 9,3 kilometrów na godzinę.

W miarę upływu godzin temperatura zacznie powoli rosnąć, osiągając 1,6 stopni Celsjusza około godziny 9:00. Mimo iż słońce nie przebije się przez chmury, warto mieć przy sobie okulary przeciwsłoneczne i przed wyjściem z domu nałożyć krem z filtrem, gdyż poziom promieniowania UV - choć niski - może być odczuwalny.

Popołudniowe zmiany w Krakowie

W godzinach popołudniowych temperatura wzrośnie do 5,1 stopni Celsjusza, co będzie najcieplejszym momentem dnia. Zachmurzenie pozostanie duże, choć z szansą na przejaśnienia między 14:00 a 15:00, wówczas zmieni się na umiarkowane. Wiatr nadal będzie wiał z prędkością około 14,5 kilometrów na godzinę, co może potęgować uczucie chłodu. Opady nie są prognozowane, więc parasole można zostawić w domu.

Wieczór i noc w Krakowie

Po zachodzie słońca, który nastąpi o 16:00, temperatura zacznie szybko spadać, osiągając około 1,0 stopni Celsjusza do godziny 18:00. Noc przyniesie dalsze ochłodzenie z temperaturami zbliżającymi się do -1,0 stopnia Celsjusza. Zachmurzenie zmniejszy się do małego, co może dać chwilę wytchnienia i pozwolić na obserwację gwiazd. Wiatr osłabnie, osiągając prędkość poniżej 9 kilometrów na godzinę.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Od 6:00 do 9:00 temperatura wzrośnie z -1,0 do 1,6 stopni Celsjusza przy dużym zachmurzeniu. Wiatr wschodni osiągnie prędkość 8,9-11,1 kilometrów na godzinę.

Od 10:00 do 13:00 temperatura będzie się wahać między 2,9 a 5,1 stopni Celsjusza, a zachmurzenie pozostanie duże z prędkością wiatru dochodzącą do 14,5 kilometrów na godzinę.

Między 14:00 a 17:00 temperatura spadnie z 5,0 do 1,6 stopni Celsjusza, a chmury zaczną się rozpraszać.

Wieczór od 18:00 do 23:00 przyniesie temperatury od 1,0 do -0,9 stopni Celsjusza z niewielkim zachmurzeniem i słabym wiatrem.

Porównanie z minionym tygodniem

W porównaniu do ostatnich dni dzisiejsza pogoda w Krakowie będzie nieco chłodniejsza, choć brak opadów i umiarkowane zachmurzenie wpisują się w trend obserwowany w minionym tygodniu. W poprzednich dniach dominowało bezchmurne niebo z temperaturami oscylującymi wokół 2,5 stopni Celsjusza.