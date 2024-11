Im większą popularnością cieszą się elektroniczne gadżety, tym większą pomysłowością wykazują się złodzieje. Z roku na rok cyberprzestępczość zatacza coraz szersze kręgi, ponieważ nie ma już potrzeby wyrywania telefonu z ręki i żmudnego zdejmowania kolejnych poziomów zabezpieczeń. Wystarczy odpowiednio zmodyfikować ogólnodostępne porty USB.

Na jakiej zasadzie działa Juice Jacking?

Złącze USB składa się z pięciu pinów. Dwa z nich służą do przesyłania danych, a tylko jeden do ładowania. Nowsze urządzenia automatycznie blokują przesyłanie danych, jednak problem pojawia się w przypadku nieco starszych modeli. Połączenie danych włącza się automatycznie, gdy do złącza USB podłączone zostanie urządzenie przesyłające prąd. Reasumując, za każdym razem, gdy podpinamy telefon do ładowania, połączenie przesyłania danych zostaje otwarte.

Urządzenia firmy Apple nie są automatycznie interpretowane jako dysk zaraz po podłączeniu do ładowania, natomiast sprzęt działający w systemie Android każdorazowo pyta użytkownika, czy chce ładować, czy również przesyłać dane. Należy jednak pamiętać, że ta funkcja nie działa w przypadku publicznych złączy USB. Cyberprzestępcy dosłownie wymontowują stacje ładujące i montują zmodyfikowane.

Rozpoznanie obu tych urządzeń jest niemożliwe, ponieważ wyglądają identycznie i w teorii funkcjonują tak samo.

Cała operacja kradzieży danych oraz instalacji złośliwego oprogramowania na naszym telefonie lub laptopie odbywa się automatycznie. Zainstalowane malware (złośliwe oprogramowanie) pobiera dosłownie wszystko, począwszy od prywatnych zdjęć, a kończąc na dokumentach zawierających dane personalne. Niestety, tego typu oprogramowanie może wykorzystywać nasz telefon lub laptop do przestępczych procederów. Śledzenie użytkownika, kopanie kryptowalut, a nawet blokada telefonu to tylko część zagrożeń, które czekają na nieświadomych użytkowników.

Chroń swoje urządzenia przed cyberprzestępcami

Aby zabezpieczyć się przed cyberprzestępcami, najważniejsza zasada to unikanie korzystania z publicznych stacji ładujących. Najlepiej ładować telefon każdorazowo przed wyjściem z domu, ewentualnie zainwestować w powerbanka i profilaktycznie nosić go ze sobą. Obecne takie urządzenia mają na tyle dużą pojemność, że bez problemu naładują również laptopa.

Korzystanie ze standardowych gniazdek elektrycznych całkowicie eliminuje ryzyko Juice Jacking. Wybierając się w podróż zagraniczną, warto zakupić odpowiednią przejściówkę. Istnieje także możliwość nabycia kabla "USB Charge Only", który jest pozbawiony pinów służących do przesyłania danych. Na koniec warto upewnić się, czy nasze urządzenie ma wyłączony transfer danych - to ustawienie powinno być domyślne.

