"Transport armatohaubic K9 z Korei Południowej dotarł do Polski. To kolejny krok w systematycznym unowocześnianiu naszych sił zbrojnych" - przekazał Sztab Generalny WP. Wojsko udostępniło zdjęcia sprzętu, ale nie podało, ile dokładnie sztuk dotarło do kraju. Wiadomo jednak, że nie jest to pierwsza taka dostawa.