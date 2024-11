Sekretarz generalny NATO Mark Rutte odwiedzi w środę Warszawę. To będzie jego pierwsza wizyta jako szefa Sojuszu. Rutte spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Donaldem Tuskiem oraz szefem MON i szefem MSZ. Nowy szef NATO postrzegany jest jako jeden z największych orędowników wsparcia Ukrainy. Ma także dobry kontakt z prezydentem elektem Donaldem Trumpem.

Od czasu objęcia urzędu szef NATO Mark Rutte złożył już kilka wizyt. W ostatnich dniach odwiedził m.in. Rzym, Berlin, Paryż, a także Zagrzeb i Tallin. W ubiegłym tygodniu pojawił się na szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Budapeszcie.

W środę odwiedzi Warszawę. Po południu spotka się w stolicy z premierem Donaldem Tuskiem w KPRM, potem obaj liderzy wygłoszą oświadczenia dla prasy. Następnie sekretarz generalny NATO zobaczy się w Pałacu Prezydenckim z Andrzejem Dudą.

Mark Rutte w Warszawie. Plan wizyty

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez służby prasowe NATO, w Warszawie Rutte ma spotkać się także z szefami MON oraz MSZ.

Prezydent Duda rozmawiał z Ruttem w połowie października. Jak przekazała wtedy w komunikacie Kancelaria Prezydenta, podczas rozmowy poruszono m.in. tematy priorytetów dotyczących wzmacniania sojuszniczego odstraszania i obrony, polityki wobec Rosji, a także zaangażowania NATO we wsparcie Ukrainy.

Rutte jest jednym z największych orędowników Kijowa

Obejmując 1 października urząd Rutte zadeklarował m.in., że będzie pracować nad wdrożeniem decyzji Sojuszu dotyczących wsparcia finansowego i militarnego dla Ukrainy oraz zbliżaniem tego kraju do NATO.

Jego głównym priorytetem ma być jednak zaangażowanie na rzecz większego finansowania obronności przez sojuszników. - By połączyć nasze możliwości z zapotrzebowaniem, musimy znacząco zwiększyć wydatki na obronność - zadeklarował.

Szef NATO wyraził też przekonanie, że pomoc dla Ukrainy będzie kontynuowana po obu stronach Atlantyku. Dodał, że w USA zarówno Demokraci, jak i Republikanie rozumieją, że jeśli Rosja wygra na Ukrainie, Zachód znajdzie się w dużą gorszym położeniu jeśli chodzi o swoje bezpieczeństwo. Rutte to polityk znany m.in. z dobrych relacji z prezydentem elektem Donaldem Trumpem.

ZOBACZ: Wybory w USA. Szef NATO o współpracy z nowym prezydentem

To pierwsza wizyta Ruttego jako sekretarza generalnego NATO w Warszawie. Pełni on funkcję od początku października. Wcześniej Rutte przez wiele lat - od 2010 roku do lipca b.r. - był premierem Holandii.