Kesey często mówił o sobie: "Byłem zbyt młody, by być beatnikiem, a zbyt stary, by być hippisem". Niechęć do przysłowiowego systemu była widoczna nie tylko w jego twórczości, ale i w życiu codziennym. Pewnego dnia porzucił pisanie, by zaangażować się w ruch kontestatorski, który odrzucał narzucone przez społeczeństwo normy.

Kariera Keseya i narodziny McMurphy'ego

W młodości Kesey był obiecującym zapaśnikiem, który osiągał wyniki na tyle dobre, że planowano powołanie go do kadry olimpijskiej. Karierę sportową zakończyła jednak kontuzja. Następnie studiował pisarstwo na Uniwersytecie Stanforda. Za namową przyjaciela zgłosił się do eksperymentu prowadzonego w Szpitalu Weteranów, by zarobić kilka dodatkowych dolarów.

W ramach badań testowano wpływ narkotyków psychoaktywnych na człowieka,. Całość finansowało CIA w ramach tajnego projektu MKULTRA, który trwał do 1974 roku.

To właśnie wtedy Kesey po raz pierwszy spróbował tych używek. Towarzyszyły mu później przez większą część dorosłego życia. Środki odurzające oraz rozmowy z pacjentami szpitala psychiatrycznego ugruntowały jego antysystemowe podejście.

Uważał, że to nie pacjenci są szaleni, lecz społeczeństwo, które wypchnęło ich na margines, nie mieszcząc się w sztywnych ramach narzuconych przez władzę. Tak narodził się McMurphy, bohater jednej z najsłynniejszych powieści XX wieku, czyli "Lotu nad kukułczym gniazdem".

"Merry Pranksters" i podróż życia

W 1964 roku Kesey, wraz z grupą przyjaciół znanych jako "Merry Pranksters", wyruszył w pełną przygód podróż po Stanach Zjednoczonych. Na jej podstawie powstała książka "Próba kwasu w elektrycznej oranżadzie" oraz film "Wielki odlot", stworzony z materiałów nakręconych przez Keseya i jego ekipę.

Z czasem grupa przekształciła się w pełnoprawną komunę, która aktywnie uczestniczyła w ruchu kontestatorskim, kwestionującym normy społeczne. Wśród nich byli także członkowie zespołu Grateful Dead, znanej kapeli rockowej, której muzyka wywarła duży wpływ na kulturę psychodeliczną i hipisowską.

Żadna kolejna powieść Keseya nie powtórzyła sukcesu "Lotu nad kukułczym gniazdem".

Problemy zdrowotne i tragiczna śmierć

Od 1997 roku zdrowie Keseya zaczęło gwałtownie się pogarszać. Zdiagnozowano u niego cukrzycę, a niedługo potem doszedł do tego udar mózgu, który jeszcze bardziej osłabił jego organizm.

W październiku 2001 roku przeszedł operację usunięcia guza wątroby. Mimo ogromnej woli walki, po kilku tygodniach zmagań z poważnymi powikłaniami, zmarł. Pochowano go na farmie, obok syna Jeda. Wiadomość o jego śmierci obiegła cały świat.

