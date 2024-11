Nie uwierzysz, co pobiera najwięcej prądu w domu. Błyskawicznie podbija rachunek

Jak wynika z raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej: "Analiza trendów cen energii wraz z prognozą do 2030 roku" średnie koszty energii, jak i ceny hurtowe wzrosną do 2030 roku o około 12 proc. To oznacza, że rachunki za prąd będą coraz wyższe.

Już teraz widać to wyraźnie. W 2021 roku 1 kWh kosztował średnio 60 gr brutto (zależnie od regionu i taryfy). Obecnie jest to już około 1,08 zł brutto. Sposobem na redukcję kosztów jest ograniczenie używania sprzętów elektrycznych. Które jednak z nich pobierają najwięcej prądu?

Kuchenka elektryczna może sporo kosztować

Według danych zebranych przez Enerad, kuchenka elektryczna jest najbardziej energochłonnym sprzętem domowym. W związku z tym, jeśli często pieczesz - musisz liczyć się z wysokimi rachunkami.

Średnio w ciągu roku urządzenie pobiera 1480 kWh prądu. Zakładając średnią dla 2024 roku cenę 1,08 zł/kWh, kuchenka elektryczna może kosztować 1598,40 zł.

ZOBACZ: Ocieplenie klimatu ich nie porusza. Bogacze latają jeszcze więcej

Oczywiście w przypadku osób, które korzystają okazjonalnie ze sprzętu, wysokość opłat będzie znacznie niższa. Jednak ci, którzy zamiast smażyć, preferują potrawy pieczone, a do tego lubią słodkie wypieki, muszą liczyć się ze znacznie wyższymi opłatami.

Rachunki za prąd. Kosztowna kuchenka indukcyjna

Popularność kuchenek indukcyjnych wzrosła ze względu na bezpieczeństwo ich stosowania (nie mają klasycznych palników) oraz szybszy czas przygotowywania potraw.

Niestety zużywają sporo energii elektrycznej, aby efektywnie pracować. Ile? Enerad podaje, że średnie zużycie energii przez kuchenki indukcyjne wynosi 1168 kWh/rok. To może wygenerować rachunek w wysokości 1261,44 zł.

Czajnik elektryczny a wyższe rachunki

Jego pojawienie się wyparło klasyczne czajniki gazowe z tzw. dzióbkiem, które głośnym świstem oznajmiały, że woda się już gotuje. Uczyniły codzienność wygodniejszą, ale też przyczyniły się do wzrostu rachunków za prąd. W jakim stopniu?

Średnie zużycie energii przez czajniki w gospodarstwach domowych wynosi około 292 kWh/rok. Szybko można policzyć, że to oznacza koszt w wysokości 315,36 zł rocznie.

Zmywarka to oszczędność wody, ale nie prądu

Zmywarki do naczyń bez wątpienia pozwalają zaoszczędzić wodę. Na jeden cykl urządzenie zużywa średnio od 7 do 13 litrów. Podczas tej samej czynności wykonywanej ręcznie pod bieżącą wodą, ilość zużytej wody dochodzi do nawet 80 litrów.

ZOBACZ: Ta ładowarka może porazić prądem. UOKiK alarmuje

Jednak zmywaka do naczyń potrzebuje do pracy prądu w ilości 262 kWh/rok. Oznacza to roczny koszt 282,96 zł. Rachunki będą niższe w przypadku uruchamiania sprzętu, tylko gdy zostanie wypełniony, a także po zakupie takiego modelu, który ma opcję eko mycia.

Koszty użytkowania suszarki do prania zaskakują

Na liście najbardziej energochłonnych urządzeń nie mogło zabraknąć suszarki do prania. Z danych Enerad wynika, że w przeciętnym gospodarstwie domowym przyczynia się ona do poboru 235 kWh prądu w ciągu roku. To oznacza wzrost rachunków o 253,80 zł na rok.

WIDEO: Przedsiębiorczy przedszkolak - "Szczerze o pieniądzach" odc. 246 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl