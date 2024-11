- To, co dzieje się w ciągu ostatniego roku, to nic innego jak niszczenie naszego państwa, niszczenie naszej gospodarki, realizacja planów agendy obcego państwa - Niemiec - ale także coraz bardziej widoczne i oczywiste wpływy rosyjskie, putinowskie w naszym kraju - mówił Jarosław Kaczyński, który w przeddzień Święta Niepodległości oraz w miesięcznicę katastrofy smoleńskiej wygłosił przemówienie pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wybory prezydenckie 2025. Jarosław Kaczyński o kandydacie PiS

Jak wskazał, właśnie temu wszystkiemu "musimy się przeciwstawić", "nawet wtedy, kiedy wydaje się, że mamy mniejsze siły niż przeciwnicy". - Dzisiaj mamy przed sobą bardzo konkretne przedsięwzięcie, bardzo konkretne zadanie - tym zadaniem jest zwycięstwo sił patriotycznych w wyborach prezydenckich. To musi być pierwszy krok - oświadczył lider PiS.

Następnie stwierdził, że "już za chwilę, za kilkanaście dni poznamy nazwisko kandydata obozu patriotycznego" na prezydenta. - Kandydata, który będzie ogniskował w sobie, personalizował te ideę wolnej Polski, Polski rozwijającej się, Polski idącej ku sile, ku znaczeniu, podmiotowości - mówił. - Nie zawaham się powiedzieć - ku wielkości - zaznaczył Kaczyński.

- Zwyciężymy, ale tylko wtedy, kiedy nie zabranie nam woli działania, czynu, nie zabraknie nam determinacji - podkreślił prezes PiS w kontekście przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Przekonywał, że PiS przed osiem lat rządów pokazał, że Polskę stać na to, by odnosić wielkie sukcesy. - I tylko wyjątkowo bezczelni kłamcy, działający na rzecz obcych sił mogą temu przeczyć - mówił.

Prezes PiS o wyborach prezydenckich. "Walka będzie trwała dalej"

- Pamiętajmy, że to zwycięstwo (w wyborach prezydenckich - red.) to tylko pierwszy krok. Ta walka będzie trwała dalej, bo tylko wtedy, kiedy obóz patriotyczny przejmie władzę, i to władze na długie lata, będzie możliwość zrealizowania tych naszych celów. Będziemy mieli Polskę ludzi zamożnych, szczęśliwych, pewnych siebie. Zrzucimy z siebie te wszystkie kompleksy, będziemy szli do przodu, będziemy znaczyć, a inni będą musieli to przyjąć do wiadomości, czy będą chcieli, czy nie będą chcieli - powiedział Kaczyński, wzywając zwolenników, aby najbliższe miesiące traktowali "jako czas wielkiej próby" i żeby się zaangażowali.

- Róbmy wszystko, aby to zwycięstwo, którego twarz wkrótce zobaczycie, było zwycięstwem, do którego będziemy się zbliżać (…) i które będzie zachętą, aby odnieść to zwycięstwo ostateczne. By tą dzisiejszą władzę, którą można ocenić wedle jej działań jako władzę zewnętrzną, wręcz okupacyjną, odrzucić raz na zawsze - podsumował lider prawicowej opozycji.

