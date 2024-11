Wybuchy i pożar w szpitalu w Puszczykowie. Ewakuacja pacjentów

Pożar w szpitalu w Puszczykowie pod Poznaniem. Na miejscu ewakuowano pacjentów jednego z oddziałów, trzy osoby zostały poszkodowane. Jak potwierdziła staż pożarna, w placówce doszło do wybuchu lub wybuchów, w wyniku których pojawił się ogień.

"W szpitalu w Puszczykowie, woj. wielkopolskie doszło do pożaru w piwnicy, który wywołał duże zadymienie obejmujące również budynek główny" - podała Państwowa Straż Pożarna.

- Ok. godz. 11:30 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze, o zadymieniu w piwnicy szpitala w Puszczykowie, jest to dosyć duży szpital pod Poznaniem. Na chwilę obecną na miejscu jest 30 jednostek straży pożarnej. Do tej pory trwała lokalizacja pożaru i oddymianie. - przekazał Polsat News mł. bryg. Kamil Witoszko z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Jak poinformował, udało się zlokalizować pożar. - Dalej się nie rozprzestrzenia, jest opanowany - przekazał. - Trwa dogaszanie - dodał.

- Strażacy musieli ewakuować 34 osoby z oddziału najbliższego miejsca pożaru. Pozostała część szpitala nie musiała być ewakuowana - mówił mł. bryg. Kamil Witoszko.

Wybuchy w szpitalu. Staż potwierdza

Początkowo pojawiły się nieoficjalne doniesienia, że na terenie szpitala w Puszczykowie słychać było eksplozje. Według lokalnego portalu "Info24 Leszno - Kanał Informacyjny" na Facebooku "doszło do podwójnych wybuchów butli z gazem".

Oficer prasowy wielkopolskiej PSP mł. asp. Martin Halasz w rozmowie z PAP potwierdził, że w piwnicy placówki doszło do wybuchu lub wybuchów, w wyniku których doszło do pożaru. Jak wyjaśnił, prawdopodobnie doszło do rozszczelnienia jednej ze szpitalnych instalacji technicznych.

W wyniku zdarzenia trzy osoby zostały poszkodowane. - Poszkodowani to osoby z personelu szpitala. Jedna została ranna w wybuchu, a pozostałe dwie podtruły się dymem - mówił.

