Dwuletni chłopczyk nie żyje, a jego rodzice i dziadkowie trafili do szpitala z objawami zatrucia. Ze zgłoszenia wynikało, że rodzina mogła zatruć się tlenkiem węgla, służby jednak sprawdzając budynek znalazły rozłożony w piwnicy silny środek gryzoniobójczy i owadobójczy.

Policjanci z Tomaszowa Lubelskiego otrzymali w środę informację, że trzy osoby mieszkające we wspólnym domu trafiły do szpitala z objawami zatrucia - 74-latek, jego 69-letnia żona oraz ich 42-letni syn.

"Jak się okazało dzień wcześniej do szpitala trafił dwuletni syn 42-latka oraz jego 39-letnia żona" - przekazał nadkom. Andrzej Fijołek

rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Tragedia w Tomaszowie Lubelskim. Nie żyje dwulatek

Życia chłopca nie udało się uratować. Jego rodzice i dziadkowie nadal przebywają w szpitalu.

"Ciało dwulatka zabezpieczone do badań sekcyjnych. Badania wykażą przyczynę zgonu i powód zatrucia" - poinformował nadkom. Andrzej Fijołek.

Początkowo ze zgłoszenia wynikało, że w domu mogło dojść do rozprzestrzenienia się tlenku węgla, a rodzina mogła zatruć się czadem.

"Jednak w toku dalszych czynności ustalono, że 74-latek dzień wcześniej w piwnicy budynku rozłożył silny środek gryzoniobójczy i owadobójczy" - dodał policjant. Mundurowi zabezpieczyli preparat.

"Śledztwo w tej sprawie prowadzą policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Lubelskim w kierunku narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz nieumyślnego spowodowania śmierci" - dodał nadkom. Andrzej Fijołek.

Tragedia w Wielkopolsce. Nie żyje trzylatka

Do podobnej tragedii doszło w środę w powiecie grodziskim (woj. wielkopolskie). Do szpitala w Nowym Tomyślu trafiły kobieta i jej dwie córki: siedmiolatka i trzylatka. Matka musiała sama pojechać do placówki, bo dyspozytor odmówił wysłania karetki.

- Niestety młodszej dziewczynki lekarzom nie udało się uratować - powiedział Polsat News rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Wielkopolsce mł. insp. Andrzej Borowiak.

Policjanci wstępnie ustalili, że na zewnątrz remontowanego domu, w którym zamieszkuje rodzina został w różnych miejscach wyłożony środek chemiczny przeciwko gryzoniom, który mógł być przyczyną zatrucia.