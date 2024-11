Prognoza pogody dla Warszawy na 9 listopada 2024

Dzisiaj w Warszawie czeka nas typowa jesienna aura. Słońce wzejdzie o godzinie 6:44, a zajdzie o 15:54, co oznacza, że dzień potrwa nieco ponad dziewięć godzin. Maksymalna temperatura wyniesie 9,9 st. Celsjusza, a minimalna 3,2 st. Będzie pochmurnie, lecz bez opadów, a prędkość wiatru osiągnie 12 km/h.

Poranek przywita nas temperaturą oscylującą w okolicach 3,2 st. Celsjusza. Wraz z upływem godzin będzie ona stopniowo wzrastać. Bezchmurne niebo towarzyszyć będzie mieszkańcom stolicy aż do godziny 11:00, kiedy to chmury zaczną się zagęszczać. Temperatura odczuwalna wyniesie około 1,5-6,0 st. Celsjusza, a wiatr będzie wiał z prędkością 8,1-12,0 km/h. Indeks UV będzie niski, więc nie ma potrzeby stosowania ochrony przeciwsłonecznej.

Popołudniowa prognoza dla Warszawy

Po południu, między godziną 12:00 a 17:00, temperatura osiągnie swoje maksimum na poziomie 9,9 st. Celsjusza. Zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane. Temperatura odczuwalna wyniesie około 7,5-8,5 st. Celsjusza. Wiatr nieco osłabnie, osiągając prędkość 10,6-11,8 km/h. Ryzyko opadów pozostaje zerowe, co sprzyja spacerom i aktywnościom na świeżym powietrzu.

Wieczór i noc w Warszawie

Wieczorem i w nocy temperatura zacznie spadać, osiągając około 4,5 st. Celsjusza do północy. Zachmurzenie zmniejszy się, co pozwoli na podziwianie gwiaździstego nieba. Wiatr pozostanie umiarkowany, z prędkością około 9,1-10,5 km/h. Bez opadów, ale warto ubrać się cieplej na wieczorne wyjścia.

Godzinowa prognoza

Od 06:00 do 09:00 temperatura wzrośnie z 3,3 do 5,0 st. Celsjusza, przy bezchmurnym niebie i wietrze wiejącym z prędkością od 8,7 do 10,7 km/h.

Pomiędzy 10:00 a 13:00 termometry pokażą od 6,6 do 9,9 st. Celsjusza, a zachmurzenie będzie umiarkowane.

Od 14:00 do 17:00 temperatura spadnie z 9,9 do 7,0 st. Celsjusza. Wiatr osiągnie prędkość od 10,6 do 11,1 km/h.

W godzinach wieczornych, od 18:00 do 21:00, temperatura będzie się wahać od 5,1 do 6,3 st. Celsjusza, z umiarkowanym zachmurzeniem i prędkością wiatru wynoszącą od 9,3 do 10,0 km/h.

Od 22:00 do północy, będzie chłodno - temperatura spadnie do 4,5 st. Celsjusza.

Porównanie historyczne

W porównaniu do ostatnich dni, dzisiejsza temperatura będzie wyższa, zbliżając się do 10 st. Celsjusza. W minionym tygodniu temperatura utrzymywała się w granicach od 1,3 do 7,9 st. Celsjusza, z przewagą bezchmurnego nieba. Dziś, mimo większego zachmurzenia, temperatura będzie bardziej przyjazna.

Przy takiej pogodzie warto zaplanować spacer po parku lub wizytę w ulubionej kawiarni. Jesień w pełni pokazuje swoje uroki, a dzisiejszy dzień zachęca do korzystania z jej uroków.

red / polsatnews.pl