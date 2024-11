Poranek w Poznaniu zacznie się od temperatury około 2,2 st. Celsjusza, z odczuwalną nieco poniżej zera, co może wymagać cieplejszego ubioru dla rannych spacerowiczów. Między 07:00 a 11:00 temperatura stopniowo wzrośnie do 8,4 st. Celsjusza. Niebo pozostanie bezchmurne, a wiatr osiągnie prędkość do 18,5 kilometrów na godzinę, co nie powinno wpłynąć znacząco na odczuwalny komfort cieplny.

Południe przyniesie najwyższe temperatury dnia. Między 12:00 a 17:00 termometry wskażą od 9,5 do 10,4 st. Celsjusza, a odczuwalna temperatura będzie nieco niższa, ale nadal przyjemna. Bezchmurne niebo utrzyma się przez całe popołudnie, a wiatr osłabnie do 15,8 kilometrów na godzinę.

Wieczorem, od 18:00, temperatura zacznie spadać, osiągając około 5,7 st. Celsjusza. Noc przyniesie większe zachmurzenie, z dużym zachmurzeniem od godziny 20:00. Wiatr będzie łagodny, z prędkością około 12,6 kilometrów na godzinę, co nie powinno powodować dyskomfortu. Brak opadów pozwoli na spokojny wieczorny spacer czy inne aktywności na świeżym powietrzu.

Od 00:00 do 06:00: Temperatura wyniesie od 2,3 do 3,1 st. Celsjusza, z bezchmurnym niebem i wiatrem o prędkości od 13 do 14,3 kilometrów na godzinę. Prawdopodobieństwo opadów wynosi zero procent.

Od 06:00 do 09:00: Temperatura wzrośnie z 2,2 do 4,9 st. Celsjusza, a niebo pozostanie bezchmurne. Wiatr osiągnie prędkość do 17,7 kilometrów na godzinę.

Od 09:00 do 12:00: Czeka nas wzrost temperatury do 9,5 st. Celsjusza. Niebo nadal bezchmurne, a wiatr utrzyma się na poziomie około 18,5 kilometrów na godzinę.

Od 12:00 do 15:00: Najcieplejsza część dnia z temperaturą od 9,5 do 10,4 st. Celsjusza, bezchmurne niebo i wiatr o prędkości od 15,8 do 18,6 kilometrów na godzinę.

Od 15:00 do 18:00: Temperatury zaczną spadać z 9,5 do 5,7 st. Celsjusza. Niebo pozostanie bezchmurne, a wiatr osłabnie do 13 kilometrów na godzinę.