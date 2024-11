Nie uwierzysz, jak można nazwać dziecko. Kreatywność rodziców nie zna granic

Imię jest swoistą wizytówką człowieka i towarzyszy mu przez całe życie, wpływając na odbiór w kontaktach społecznych. Oczywiście, po osiągnięciu dorosłości można je zmienić, aczkolwiek jest to proces długotrwały i wyjątkowo ograniczony. Dlatego wybór imienia ma znaczenie długofalowe - to decyzja, która może kształtować tożsamość osoby od dzieciństwa po dorosłość.

Takich imion nie można zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego

Ostateczna decyzja w sprawie imienia wpisanego do aktu urodzenia dziecka należy do kierownika danego USC. Rada Języka Polskiego opracowała pewne zalecenia dotyczące nadawania imion; nie są one jednak w żaden sposób umocowane w prawie - to tylko sugestie. Polskie prawo zabrania natomiast nadawania imion, które są:

uwłaczające,

ośmieszające.

Imiona, które przywodzą na myśl negatywne skojarzenia, również mogą nie zostać zaakceptowane przez USC. Dziecka nie można nazwać np. Judaszem, Lucyferem czy Stalinem.

Przed 1 stycznia 2015 roku imię dziecka musiało jednoznacznie określać płeć. Obecnie rodzice mogą swobodnie nadawać imiona unisex. Kierownicy USC nie zawsze udzielają zgody na wybrane przez rodziców imię. W 2020 roku odmówiono nadania takich jak Wiedźmin, Bambo, Batman i Nutella.

Najciekawsze i najbardziej nietypowe imiona występujące w Polsce

Każdego roku na stronie dane.gov.pl publikowany jest wykaz imion nadawanych nowonarodzonym dzieciom. W większości przypadków wybierane są imiona popularne i tradycyjne, takie jak Julia, Zofia, Jan, Jakub czy Antoni. Coraz częściej jednak rodzice decydują się na bardziej oryginalne, niespotykane imiona.

Odkąd imię żeńskie nie musi określać płci, w Polsce pojawiły się unikatowe propozycje, takie jak:

Chanel,

Rut,

Melody,

Lilly,

Joy,

Rima.

Do niespotykanych imion należy również zaliczyć:

Rabija,

Safiya,

Selina,

Anaya,

Fabiola,

Jewwa,

Khadija,

Afina,

Elzaveta,

Ofelia,

Mikaela,

Żywia.

W przypadku imion męskich można zauważyć pewną tendencję do nadawania imion staropolskich, jak chociażby Gniewomir czy Teofil. Pojawiają się również nietypowe imiona, takie jak:

Noel,

Teo,

Matvii,

Orest,

Tymofii,

Mykhaailo.

Na fali popularności danego serialu zwiększa się również liczba Ragnarów (z serialu Wikingowie) czy Geraltów (z ekranizacji książek Andrzeja Sapkowskiego). Warto również wymienić męskie imiona, które coraz częściej występują w wykazie:

Nick,

Myron,

Platon,

Santino,

Zlatan,

Lev,

Hipolit,

Avyaan,

Aramis,

Zawisza,

Aidan.

Inspiracje rodziców są różne. Zapoznając się z wykazem imion, łatwo je jednak odnaleźć. Myron to bohater serii książek Harlana Cobena, Zlatan jest jednym z najpopularniejszych piłkarzy na świecie, a Aramis to jeden z trzech muszkieterów.

