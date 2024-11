Widok świecącej się na desce rozdzielczej lampki kontrolnej potrafi przyprawić kierowców o szybsze bicie serca. Często zwiastuje to konieczność wizyty u mechanika, a reakcją jest zatrzymanie pojazdu, aby wyjaśnić przyczynę sygnału wysyłanego przez auto. Jest jednak wyjątek - gdy zapali się kontrolka DPF, wskazana może być dalsza jazda.

Choć większość lampek kontrolnych jest kierowcom dobrze znana, użytkownicy nowszych aut mogą zauważyć sygnał dotąd im nieznany. Przykładem jest charakterystyczny dla produkowanych w ostatnich latach diesli symbol DPF.

Ta żółta kontrolka nie wszędzie wygląda tak samo. W niektórych modelach wyświetla się jako prostokąt przypominający tłumik z kropkami w środku. W innych z kolei widzimy punkty z pionowymi liniami, przez które przechodzą dwie strzałki.

Czym jest filtr DPF?

Widok takiej ikony sugeruje konieczność reakcji związanej z działaniem filtra DPF, który ma na celu wychwytywanie cząstek stałych pojawiających się w wyniku spalania paliwa. W rezultacie ograniczana jest emisja szkodliwych substancji z pojazdu.

Wyzwaniem dla samochodów wyposażonych w to rozwiązanie jest jazda po mieście i częste pokonywanie krótkich dystansów. Sprawę dodatkowo może pogorszyć tankowanie paliwa niskiej jakości. Wówczas filtr nierzadko się zatyka. Może jednak samoczynnie się oczyścić, a rolą kierującego jest zapewnienie odpowiednich warunków.

Kontrolka DPF. Jak należy zareagować?

Gdy żółty symbol DPF widnieje na desce rozdzielczej, nie należy zatrzymywać auta. Wręcz przeciwnie - aby doszło do usunięcia zanieczyszczeń, trzeba rozejrzeć się za możliwością co najmniej kilkuminutowej jazdy z większą prędkością i wyższymi obrotami. W takich warunkach dochodzi do wypalania sadzy.

ZOBACZ: Zła wiadomość dla kierowców. Kolejne opłaty zaczynają obowiązywać

W trakcie procesu regeneracji można zauważyć wzrost spalania oraz zmianę dźwięku wydawanego przez silnik. Nierzadko uruchamiają się też wentylatory. Gdy cała procedura się zakończy, ikonka gaśnie.

Żółta ikonka świeci się za często? Odwiedź mechanika

Samooczyszczanie filtra DPF powinno zachodzić co kilkaset kilometrów. Jeśli jednak kontrolka świeci się zbyt często albo nie gaśnie wcale, konieczna może być wizyta u specjalisty.

Powyższe oznaki mogą bowiem świadczyć o zapchaniu filtra, z którym auto samo już sobie nie poradzi. Towarzyszyć temu mogą spadki osiągów silnika, zwiększenie jego obrotów, wyższe spalanie, a nawet problem z uruchomieniem pojazdu. Długotrwała jazda w takim stanie może skutkować uszkodzeniem turbosprężarki lub nawet całego silnika.

ZOBACZ: Słuchasz tak muzyki w samochodzie? Możesz słono zapłacić

Czasem wystarczy, aby mechanik oczyścił uszkodzoną część bez konieczności jej demontażu. Niekiedy pomaga wyjęcie filtra i profesjonalna regeneracja. Najdroższym rozwiązaniem jest zakup nowego elementu.

Część użytkowników nowszych diesli, słysząc o kontrolce DPF, może być zdziwiona i zastanawiać się, dlaczego dotąd nie ujrzeli jej na swojej desce rozdzielczej. Zwykle nie ma się czym martwić. Okazuje się, że wielu producentów aut uznało, że lepiej, by samoczynne czyszczenie przebiegało bez wiedzy kierującego.

red. / Polsatnews.pl