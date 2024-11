Do kuriozalnej sytuacji doszło we wrocławskim autobusie, gdzie kierowca obraził się za omyłkowe naciśnięcie przycisku "stop". Gdy pasażer, który nacisnął przycisk nie wysiadł z pojazdu, kierowca zarządził zbiorową karę. Zamknął się w swojej kabinie, podróżnym powiedział, że mogą się przesiąść do następnego autobusu, bo on nie ruszy. Do sytuacji odniosło się już MPK Wrocław.