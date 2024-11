W świat mody weszła mając zaledwie 13 lat, ale młody wiek nie przeszkodził jej w zrobieniu kariery. Już dwa lata później wystąpiła w teledysku zespołu Bon Jovi. Georgina Cooper zmarła w wieku 46 lat zaledwie kilka miesięcy po tym, jak wyszła za mąż. Doniesienia o jej tragicznej śmierci potwierdził były agent modelki.

Nie żyje Georgina Cooper. Modelka zmarła w szpitalu

- Kochała Grecję, nie tak dawno temu powiedziała mi, że wraca tam ze swoim nowym mężem. Niestety, zmarła tragicznie dwa tygodnie temu. Georgina źle się czuła podczas pandemii Covid-19, miała problemy zdrowotne i przebywała w szpitalu. Miała jednak plany na przyszłość. Właśnie wyszła za mąż i cieszyła się na swoje życie. Wszyscy są zdruzgotani. Była prawdziwą supergwiazdą - powiedział Dean Goodman w rozmowie z "MailOnline".

Portal opisuje, że modelka przebywała na wakacjach, gdy pojawiły się u niej problemy zdrowotne. Początkowo trafiła do szpitala na Kos, jednak jej stan był na tyle poważny, że została przewieziona helikopterem do innej placówki na terenie Krety. Tam trafiła na oddział intensywnej terapii, gdzie po pięciu dniach zmarła. Jej ciało zostało przewiezione do Londynu w zeszłym tygodniu.

O George - jak nazywali ją bliscy przyjaciele - zrobiło się bardzo głośno w latach 90. Pracowała jako modelka dla wielu znanych brytyjskich marek, m.in. Alexandra McQueena, Burberry czy Stelli McCartney. Regularnie pojawiała się również na pokazach takich domów mody, jak Armani i Versace, a jej twarz była na odkładach "Vogue" i "The Face".

Georgina Cooper zmarła na greckiej wyspie. Miała 46 lat

- Zaczęłam zajmować się modelingiem, gdy miałam 13 lat, kiedy moja mama zgłosiła mnie do konkursu Elite Look of The Year w 1992 roku. Zajęłam w nim trzecie miejsce. To było niesamowite przeżycie - mówiła w 2018 roku. To właśnie wtedy zdecydowała się odejść z branży na rzecz rodziny i syna.

- Po urodzeniu syna po prostu nie mogłam znieść myśli, że zostawię go samego i chciałam być przy nim - mówiła. Przez jakiś czas próbowała kontynuować karierę modelki, jednak ostatecznie poświęciła się macierzyństwu.

Wiele osób uważa, że to właśnie ona - a nie Kate Moss - była pierwszą modelką z widoczną przerwą między zębami.