Mgły, duże zachmurzenie i miejscami mżawka - tak wygląda piątkowy poranek w Polsce. Pochmurnie będzie przez cały dzień. Termometry będą wskazywać od 5 st. C na południowym wschodzie do 9 st. C nad morzem.

Jak przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Polska znajduje się pod wpływem rozległego wyżu, który zasięgiem obejmuje przeważającą część Europy.

Pogoda w piątek. Zachmurzenia w całej Polsce

W piątek w całym kraju przewidywane jest zachmurzenie. Pogodnie będzie jedynie na obszarze podgórskich Karpat. Miejscami mogą pojawić się mżawka.

Temperatura minimalna od 5 st. C na południowym wschodzie do 6 st. C w centrum, 8 st. C na zachodzie i 9 st. C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. Gwałtownie wiać może w Sudetach.

☁️Utrzymująca się pogoda z mgłą, dużym zachmurzeniem i opadami mżawki, będzie niekorzystnie oddziaływać na organizm.

😑Pogoda typowa dla tzw. zgniłego wyżu, charakteryzująca się niedoborem naturalnych bodźców świetlnych, sprzyja pogorszonemu samopoczuciu.#IMGW #biometeo pic.twitter.com/JA2Xt3nNye — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 8, 2024

W nocy będzie występować zachmurzenie duże i całkowite, jedynie w rejonach podgórskich będzie małe. Na przeważającym obszarze Polski miejscami pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 m, lokalnie do 100 m, w kotlinach górskich także marznące.

Temperatury będą wahać się od -1 st. C na południu do 1 st. C w centrum i 3 st. C na zachodzie, wschodzie i nad morzem. Wiatr słaby, mocniej może powiać jedynie w Sudetach.

W górach bez śniegu

Instytut informuje, że obecnie w górach nie pada śnieg, a temperatura na szczytach jest wyższa niż na nizinach. Na Śnieżce od nocy z soboty na niedzielę temperatura nie spada poniżej 0.

"Rok temu na Śnieżce grubość pokrywy śnieżnej wynosiła 9 cm a na Kasprowym Wierchu 10 cm (dane na 08.11.2023 r. godz. 8:00)" - czytamy.

❄️Rok temu na Śnieżce grubość pokrywy śnieżnej wynosiła 9 cm a na Kasprowym Wierchu 10 cm (dane na 08.11.2023 r. godz. 8:00).

Aktualnie w górach brak śniegu a temperatura na szczytach jest wyższa niż na nizinach.

📸Fot. Piotr Olszewski | IMGW-PIB. Śnieżka, 07.11.2023 r.#IMGW pic.twitter.com/4geokfWZzi — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 8, 2024

Na Kasprowym Wierchu od poniedziałkowego wieczoru temperatura jest cały czas dodatnia. Dziś w nocy minimalna wyniosła 1,9 st. C.

Prognoza pogody na sobotę. Pochmurnie i mgliście

W sobotę spodziewane jest zachmurzenie duże, miejscami opady mżawki, a na północnym wschodzie kraju początkowo mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Na północnym zachodzie i południu zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 5 st. C do 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.