- Nawet jeśli to się komuś nie podoba, to ja mówię, co myślę. Tak samo robi Donald Trump - stwierdził Marek Jakubiak w programie "Debata Dnia". Polityk startujący w wyborach prezydenckich nawiązał do hasła wyborczego republikanina "Make America Great Again". - Tak samo mówię ja: Polska ma być wielka - dodał.