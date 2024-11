Andrzej Duda leci na spotkanie z Donaldem Trumpem? Kancelaria Prezydenta komentuje

"Nie ma planów wylotu dzisiaj" - przekazał Polsat News prezydencki minister Mieszko Pawlak. To reakcja na medialne doniesienia o tym, że prezydent Andrzej Duda wyleci do USA w piątkowy wieczór, by spotkać się z prezydentem-elektem. Pawlak nie sprecyzował jednak, czy wizyta jest planowana w innym terminie.