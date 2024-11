Aleksandr Łukaszenka pogratulował w czwartek Donaldowi Trumpowi wygranych wyborów. Skomentował także jego deklaracje co do szybkiego zakończenia wojny w Ukrainie. Białoruski dyktator stwierdził, że jeśli nowy prezydent USA tego dokona to zasłuży na Nagrodę Nobla.

Nagroda Nobla dla Donalda Trumpa? Deklaracja Łukaszenki

- Jeśli zakończy wojnę, złożymy petycję o Nagrodę Nobla. Zostanie nagrodzony za dobry uczynek - powiedział Łukaszenka, cytowany przez państwową agencję prasową BelTA.

ZOBACZ: Władimir Putin pogratulował Donaldowi Trumpowi. Docenił jego odwagę

Białoruski przywódca zauważył jednak, że osiągnięcie pokoju "nie jest procesem jednostronnym" i będzie wymagało zaangażowania innych państw poza Rosją i Ukrainą.

Stwierdził, że Donald Trump jest "potężny" przez to, z jakimi trudnościami musiał się zmagać w trakcie kampanii. - Strzelali do niego, wywierali na niego presję, chcieli go wsadzić do więzienia, ale on się nie złamał - powiedział Łukaszenka.

Dyktator skomentował także porażkę kandydatki demokratów - Kamali Harris. Stwierdził, że "Ameryka była gotowa na wybór ciemnoskórego prezydenta, ale nie jest gotowa na wybór kobiety".

Wybory w USA. Gratulacje z Białorusi

Pierwsze gratulacje Aleksandr Łukaszenka złożył Donaldowi Trumpowi tuż po ogłoszeniu wyników wyborów. W rozmowie z mediami zaznaczył jednak, że nie zrobił tego w trakcie telefonicznej rozmowy.

"Wyniki głosowania, które w tym roku odbyło się po bezprecedensowej walce, stały się ucieleśnieniem pańskiego osobistego wyczynu. Zrobiliście to przede wszystkim w imię Ameryki i jej obywateli. Życzę dobrego zdrowia, dobrze przemyślanych decyzji politycznych, które uczynią Amerykę znowu wielką" - napisał w oświadczeniu.