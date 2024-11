Od rana, od godziny 6:00, temperatura będzie st.owo wzrastać z 3,9 do 9,1 st. Celsjusza o godzinie 11:00. Rano możemy spodziewać się umiarkowanego zachmurzenia, które utrzyma się do późniejszych godzin.

Temperatura odczuwalna w tym czasie będzie nieco niższa, wahając się od 2,1 do 8,2 st. Celsjusza. Wiatr będzie łagodny, osiągając prędkość od 5,1 do 7 kilometrów na godzinę, co nie powinno wpływać na komfort porannego spaceru.

Po południu, od godziny 12:00 do 17:00, temperatura osiągnie swoje maksimum, wynosząc 10,9 st. Celsjusza około godziny 14:00. Przez większość tego czasu niebo będzie stopniowo się rozjaśniać, a chmury zaczną ustępować miejsca słońcu.

W godzinach popołudniowych temperatura odczuwalna wahać się będzie między 8,4 a 9,3 st. Celsjusza. Wiatr osłabnie, osiągając prędkość od 3,4 do 5,0 kilometrów na godzinę, co powinno sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu.

Wieczorem i w nocy, od godziny 18:00, temperatura zacznie spadać, dochodząc do 5,1 st. Celsjusza o północy. Niebo będzie bezchmurne, co sprzyjać będzie obserwacji gwiazd, jeśli ktoś ma ochotę na wieczorny spacer.

Temperatura odczuwalna będzie nieco niższa, wynosząc od 5,9 do 3,7 st. Celsjusza. Wiatr pozostanie łagodny, z prędkością do 6,5 kilometrów na godzinę.

