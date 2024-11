Wojciechowska została zapytana o zwycięstwo Donalda Trumpa, który w styczniu przyszłego roku po kilku latach przerwy powróci do Białego Domu.

- Nie powinniśmy mieć obaw. Bez względu na to, kto zostałby prezydentem USA, nasze kontakty, relacje i współpraca z Ameryką są na bardzo dobrym poziomie - mówiła w rozmowie z Katarzyną Zdanowicz.

Wojciechowska oceniła, że nadchodząca kadencja Trumpa będzie inna od tej z lat 2017-2021. - Na pewno jest dojrzalszy i ma inne spojrzenie - stwierdziła.

Trump zakończy wojnę? Najbardziej prawdopodobny jeden scenariusz

Wojciechowska zauważyła, że przez tych kilka lat wiele zmieniło się w geopolityce. - Mamy wojnę za wschodnią granicą i jesteśmy bardzo dobrym partnerem dla Ameryki ze względu na nasze bezpieczeństwo - oceniła i dodała, że kupujemy zza oceanu mnóstwo uzbrojenia.

- Oni mają interes w tym, żeby te kontakty z nami były bardzo poprawne - podkreśliła.

Posłanka wskazała najbardziej prawdopodobny scenariusz, jaki Trump może wdrożyć, żeby zakończyć wojnę. - Pierwszym może być to, że wstrzymają pomoc militarną dla Ukrainy, co zmusi Kijów do podjęcia rozmów i negocjacji w sprawie zakończania wojny - stwierdziła.

Jej zdaniem Waszyngton może też zmusić Kijów poprzez "wstrzymanie ich członkostwa do NATO przez kolejnych 20 lat".

Kandydatura Bogdana Klicha na ambasadora. "Jest bardzo kompetentny"

Na koniec Wojciechowska została jeszcze zapytana o kandydaturę Bogdana Klicha na ambasadora Polski w Stanach Zjednoczonych.

- To bardzo dobry kandydat, człowiek, który swobodnie i bardzo dyplomatycznie porusza się w polityce zagranicznej. Jest bardzo kompetentny - mówiła.

Prowadząca Katarzyna Zdanowicz dopytywała o krytycznie wypowiedzi Klicha z przeszłości dotyczące Trumpa.

- W polityce nie ma większego zaczernienia, kto powiedział coś, gdzieś i kiedyś. W polityce nie ma obrażania się na siebie. (...) Najważniejsza są współpraca i sojusze - tłumaczyła.